رئيس جامعة بني سويف يدعم كل طالب بالبرنامج الدولي بـ3 آلاف جنيه

أجرى الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف، زيارة مفاجئة لمجلس كلية التجارة بحضور الدكتور أسامة سعيد عميد الكلية، وكل من الدكتور أمين لطفي رئيس الجامعة السابق والدكتور بدر نبيه نائب رئيس الجامعة السابق وأعضاء المجلس، وتم مناقشة عدد من الموضوعات خلال المجلس منها دعم الجامعة لطلاب البرنامج الدولي بثلاثة آلاف جنيه، كما تم التصديق على بعض القرارات وهي حظر التعامل مع الغير في شراء مستلزمات الكتابة والتصوير أو الطباعة أو النشر إلا من خلال وحدة الجامعة للطباعة والنشر.





وتعديل اللوائح الداخلية لكلية التجارة لمرحلتي البكالوريوس والدراسات العليا، وإقرار الخطوات التنفيذية ووضع الجدول الزمني الخاص بتنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية بالتوسع في إنشاء الجامعات الأهلية عن طريق استغلال الأراضي التي تملكها الجامعات.



