مأساة جنا.. طفلة حرق جثتها مزارع ورماها من فوق السطوح بالدقهلية

تمكن قطاع الأمن العام، بإشراف اللواء علاء سليم، في كشف ملابسات مقتل الطفلة "جنى" على يد مزارع بمركز المنزلة، بمحافظة الدقهلية.





وتبلغ لمركز المنزلة بالدقهلية بتاريخ 9 الجاري من عامل ، 30، مُقيم بناحية الرودة دائرة المركز، بغياب كريمته جنى، 4 سنوات، عقب خروجها للهو أمام العقار، و محل إقامتها، بتاريخ 7 الجاري، والعثور على جثتها داخل جوال بلاستيكي بعقار تحت الإنشاء "مجاور للعقار محل إقامتها"، وبها حروق بالوجه والبطن والذراعين وقطع بشحمة الأذنيين إثر نزع قرطها الذهبي.





وتوصلت تحريات فريق البحث المُشكل برئاسة قطاع الأمن العام بمشاركة مفتشي القطاع وضباط إدارة البحث الجنائى إلى أن وراء ارتكاب الواقعة مزارع، 27 عاما، مُقيم بعقار مجاور للعقار محل إقامة الطفلة المجني عليها.





وعقب تقنين الإجراءات تم استهدافه بمأمورية برئاسة قطاع الأمن العام أسفرت عن ضبطه، وبمواجهته بما توصلت إليه التحريات أقر بها واعترف تفصيليًا بارتكابه الواقعة وقرر بقيامه باستدراج الطفلة المجني عليها بتاريخ الواقعة من أمام مسكنها إلى سطح العقار محل إقامته وخنقها بيديه فأودى بحياتها ونزع قرطها الذهبي من أذنيها وأضرم النيران بجثتها ولدى استشعاره قيام أهليتها بالبحث عنها قام بوضع جثتها داخل الجوال وتخلص منها بإلقائها من أعلى سطح منزله بمكان العثور، وتم بإرشاد المتهم المذكور ضبط القرط المستولى عليه، تولت النيابة التحقيق.