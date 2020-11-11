أمرابط يلتحق بمعسكر منتخب المغرب

إلتحق الدولي المغربي سفيان أمرابط لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي فيرورينتينا الإيطالي بمعسكر منتخب بلاده الذي يستعد لمواجهة منتخب إفريقيا الوسطى يوم الجمعة القادم.









ويخوض منتخب الأسود مباراة الجمعة على ملعب إستاد مركب محمد الخامس في الدار البيضاء لحساب مباريات الجولة الثالثة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الامم الافريقية 2021.









وكان أمرابط قد تأخر بسبب القيود التي فرضتها السلطات الإيطالية على السفر وذلك جراء إنتشار وتفشي فيروس كورونا المستجد " كوفيد 19 ".



