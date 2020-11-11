محافظ سوهاج: تنفيذ مشاريع بتكلفة 1.8 مليار جنيه ضمن "مشروعك" (فيديو)

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 12:14 م
بوابة الفجر
رقية جمال
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قال اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، إن مبادرة "مشروعك" بدأت في عام 2015 بتوجيه رئاسي وقام على تنفيذها وزارة التنمية المحلية بالتعاون مع جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إذ تستهدف تحقيق التنمية المستدامة الشاملة والقضاء على الفقر والبطالة وخلق فرص العمل وتشغيل الشباب وإطلاق مشروعات وتطوير مشروع أخرى.

وأضاف "الفقي"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر"، المذاع عبر القناة الأولى، اليوم الأربعاء، أن هذه المبادرة تطرح التمويل بقروض ميسرة في البنوك الوطنية بفائدة ميسرة قدرها 5%، كما أنها متناقصة لكي يسددها المستفيدون منها بسهولة.

وتابع محافظ سوهاج، أن الاشتراطات كلها بسيطة جدًا، وهي صورة البطاقة الشخصية وصورة بطاقة الضامن وصورة السجل التجاري أو بطاقة تجارية والمكان الذي سيبدأ فيه طالب الخدمة مشروعه، ليحصل عند تقديم كل هذه الأوراق على رخصة مؤقتة وفورية للبدء في مشروعه.

وأردف: "مقراتنا موجودة في جميع الوحدات المحلية بالمحافظة للتيسير على المواطنين ونسهل الإجراءات بقدر المستطاع، ويتعاون معنا بنوك الإسكندرية، الإسكان والتعمير، القاهرة، الأهلي، وبنك مصر".

وأوضح، أن المبادرة مخصصة لجميع فئات الشعب المصري، لكن معظم المقبلين عليها من الشباب، كما شارك فيها السيدات وكبار السن القادرين على العمل، معقبًا: "ضخينا 1.8 مليار جنيه في سوهاج، ولدينا 16740 مشروع في مختلف المجالات".

وقال اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، إن إجمالي حجم القروض التي وفرها المشروع القومي للتنمية المجتمعية والبشرية والمحلية "مشروعك" بالمحافظات، بلغ 11.2 مليار جنيه، أسفرت عن تمويل أكثر من 127 ألف مشروع متنوع لشباب الخريجين بمدن ومراكز محافظات الجمهورية، وذلك تفعيلًا لمبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف تشجيع إقامة مشروعات صغيرة ومتوسطة في إطار تنفيذ مبادرة البنك المركزي.

وأضاف "شعراوي" في تصريحات صحفية، أن "مشروعك" يهدف إلى تشجيع الشباب على إقامة مشروعات استثمارية خاصة، وتعزيز ثقافة العمل الحر من خلال منح التمويل اللازم لإقامة المشروعات بفائدة بسيطة لا تتعدى 5%، بما يعمل على توفير فرص عمل للشباب والقضاء على البطالة، وتحسين جودة الحياة للمواطنين في المحافظات.

وشدد "شعراوي"، على ضرورة تذليل كافة العقبات، وتسهيل إجراءات منح القروض والتيسير على المتقدمين، موجهًا بضرورة الالتزام بإجراءات التقديم مع وجود دراسات جدوى للمشروعات التي يرغب المتقدمون تنفيذها مع وجود فرص التدريب الفني والإداري، بجانب إصدار تراخيص مؤقته للمشروعات من إدارة "مشروعك"، في كل محافظة، إضافة إلى تكثيف التوعية لدي الشباب لتحفيزهم للاستفادة من المميزات التي يقدمها المشروع.

وقال "شعراوي" إن محافظات المنيا والبحيرة وسوهاج والدقهلية كانت أكثر المحافظات في عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة التي تم تنفيذها من خلال "مشروعك"، فنفذت المنيا 16 ألفًا و560 مشروعًا، والبحيرة 13ألفًا و933 مشروعًا، وسوهاج 13 ألفًا و380 مشروعًا، والدقهلية 11 ألف مشروع، فيما كانت محافظات المنيا وسوهاج والشرقية هي الأكبر في حجم القروض التي حصلت عليها وتجاوزت المليار جنيه في كل منها.

وطالب "شعراوي" الشباب بالتوجه إلى مقار "مشروعك"، في الأحياء أو المدن أو المراكز القريبة من مقار إقامتهم والتعرف على التسهيلات المقدمة للشباب والمرأة، وإجراءات الحصول على قروض من خلال المشروع، والتي تبدأ من 10 آلاف جنيه ولا يوجد سقف للقروض، حيث يتم التمويل طبقًا لحجم المشروع وهيكل التمويل، مؤكدًا أنه تم تغطية جميع المحافظات بمقار "مشروعك" في 287 مقرا، وتوحيد منهجية الإقراض من البنوك المشاركة في المشروع مع الإشراف الشخصي من جانب كل محافظ لتذليل أي معوقات تواجه تنفيذ أي مشروع.

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