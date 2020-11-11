فرض حظر شامل في الأردن بعد انتهاء الانتخابات البرلمانية

أعلنت السلطات الأردنية، فرض حظر شامل، لمكافحة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد انتهاء الاقتراع في الانتخابات البرلمانية، وفقًا لقناة سكاي نيوز عربية.

وكان من المقرر أن يدخل الحظر الشامل، حيز التنفيذ عند الساعة العاشرة مساءا، لكنه أرجأ ساعة واحدة بناء على طلب هيئة الانتخابات.

وسجلت السلطات الصحية الأردنية، أمس الثلاثاء، أعلى حصيلة يومية للمرض، إذ توفي 91 شخصا وأصيب نحو 6 آلاف آخرين.

وشدد وزير الصحة الأردني نذير عبيدات، على المواطنين بالالتزام والتقيد بأسس السلامة العامة وتنفيذ أوامر الدفاع ومراعاة التباعد الاجتماعي، والابتعاد عن التجمعات ولبس الكمامات، وفق ما ذكرت وكالة الأنباء الأردنية "بترا"، الثلاثاء.

ويذكر أن الحظر الشامل في الأردن، يستمر لمدة 4 أيام متواصلة، على أن ينتهي صباح الأحد المقبل.

وتستثنى كافة الكوادر الطبية العاملة في القطاعين العام والخاص من قرار الحظر، وبالحد الأدنى لإدامة العمل.