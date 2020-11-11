رئيسة اليونان لـ"السيسي": "كورونا منعتنا من استقبالكم بشكل أفضل" (فيديو)

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رحبت إيكاتيريني ساكيلاروبولو، رئيس جمهورية اليونان، بالرئيس عبد الفتاح السيسي، بأثينا وبالقصر الجمهوري، معربة عن أسفها لعدم قدرتها على استقبال الرئيس السيسي، الاستقبال الحافل الذي يليق به بسبب أزمة فيروس كورونا.



وأكدت إيكاتيريني ساكيلاروبولو، على هامش القمة المصرية اليونانية بينها وبين الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الأربعاء، أن زيارة الرئيس السيسي، فخر كبير لها ولليونان، أن تستقبل رئيس جمهورية مصر العربية الدولة الصديقة والرائدة في العالم العربي، وهي ترتبط بأواصر صداقة عميقة مع اليونان على مر التاريخ، هذه العلاقة تمت تتويجها باتفاقية تحديد الحدود البحرية، وهو أمر هام للمنطقة بأكملها وليس لليونان فقط.



وأوضحت، أن المباحثات الموسعة مع الرئيس السيسي، ستناقش التصعيد الخطير من جانب تركيا والانتهاكات المستمرة التي تواصلها في المنطقة، والعمليات الإرهابية الأخيرة التي وقعت في البلدان الأخرى، مشددة على ان القيم الدينية ليس لها أي علاقة بالتعصب والعنف..

