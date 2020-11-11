عاجل.. جرحى بانفجار في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا

أعلنت الشرطة الإثيوبية، اليوم الأربعاء، إصابة رجل جراء انفجار وقع أسفل جسر في العاصمة أديس أبابا، حسبما أفادت وكالة رويترز.

ونقلت وكالة رويترز، عن مصدر بالشرطة الإثيوبية، قوله إن المصاب فقد أحدى ساقيه.





وقد أعلنت عن مصادر عسكرية، في وقت سابق، سقوط مئات القتلى في صراع إقليم تيجراي الإثيوبي.

وقد أصدر رئيس وزراء إثيوبيا آبي أحمد علي، قرارًا بإقالة وزير الخارجية ورئيس المخابرات وقائد الجيش.

وكشف مصدر إغاثي، عن إصابة نحو 24 جنديا بعضهم إصابته خطيرة بعد استهدافهم في مركز طبي قرب حدود إقليم تيغراي بشمال إثيوبيا مع إقليم أمهرة.

ووفقًا للمصدر الإغاثي، فإن سماع دوي قصف عنيف يتردد في إقليم تيغراي منذ الساعات الأولى من صباح يوم الخميس، ولم يكشف المصدر إلى أي طرف في الصراع ينتمي الجنود.

وقالت مصادر دبلوماسية، إن قتالا عنيفا اندلع في إقليم تيغراي بعد أن أطلق رئيس الوزراء أبي أحمد عمليات عسكرية ردا على ما قال إنه هجوم على قوات الحكومة الاتحادية.

وكانت الحكومة الإثيوبية، قالت إن 27 شخصا على الأقل قتلوا في اشتباكات بين ولايتين تشهدان نزاعا على الحدود منذ فترة وذلك في وقت تواجه فيه البلاد أعمال عنف عرقي متزايدة.



