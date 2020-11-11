السيسي: الإرهاب والتطرف انحراف فكري غير مرتبط بالأديان

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قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الإرهاب والتطرف ليس مرتبط بالأديان؛ وإنما هي شكل من أشكال الانحراف الفكري الذي يؤدي للإرهاب والتطرف الذي نعاني منه جميعًا.



وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته على هامش القمة المصرية اليونانية بينه وبين رئيسة اليونان، اليوم الأربعاء، أنه من الهام ألا يتحول هذا الامر لإساءة للأديان ومشاعر المؤمنين.





وتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي مساء أمس إلى العاصمة أثينا لبدء زيارة رسمية إلى جمهورية اليونان.



وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن زيارة الرئيس إلى اليونان تأتي في إطار حرص البلدين الصديقين على التشاور المستمر على المستوى الثنائي، بالإضافة إلى المستوي الثلاثي مع قبرص، حيث من المنتظر أن تشهد الزيارة عقد مباحثات معمقة للرئيس مع رئيس الوزراء اليوناني "كيرياكوس ميتسوتاكيس"، ولقاء مع رئيسة الجمهورية، ورئيس البرلمان، ووزير الطاقة والبيئة اليوناني، وذلك لبحث موضوعات العلاقات الثنائية وسبل تنميتها وتطويرها، واستعراض آفاق التعاون في مجال الطاقة، والتبادل الاقتصادي، وفرص الاستثمار المتاحة في مصر في ضوء المشروعات القومية الكبرى في كافة أنحاء الجمهورية.



وأضاف المتحدث الرسمي، أنه من المنتظر كذلك بحث وتبادل وجهات النظر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها تطورات الأوضاع في منطقة شرق المتوسط، وكذلك مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

