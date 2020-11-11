السيسي: مصر تقف بجانب اليونان ضد أي عمليات استفزازية في المتوسط

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 10:55 ص
بوابة الفجر
رقية جمال
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وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، الشكر لـ إيكاتيريني ساكيلاروبولو، رئيس جمهورية اليونان، على حفاوة الاستقبال وكرم الضيافة.

وأوضح الرئيس السيسي، خلال كلمته على هامش القمة المصرية اليونانية بينه وبين رئيسة اليونان، اليوم الأربعاء، انه زار اليونان 3 مرات خلال 5 سنوات بما يعكس قوة العلاقة بين البلدين.

وأكد، أن العلاقات بين البلدين تتقدم بشكل رائع وعظيم، منوهًا بأن توقيع اتفاقية ترسيم الحدود البحرية يعكس حجم التفاهم وقوة العلاقات بين البلدين.

وأعرب عن تقدير مصر لليونان، مؤكدًا أن مصر تقف بجانب اليونان ضد أي تصعيد أو عمليات استفزازية في شرق المتوسط في إطار احترام قواعد القانون الدولي.

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