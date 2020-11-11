المؤشر الرئيسي للبورصة يتخلي عن مستوي الـ 11 ألف نقطة مع بداية التعاملات

إستهلت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الأربعاء، علي تباين بأداء المؤشرات ، بعد أن أنهت تعاملات أمس علي ارتفاع بسبب إنتهاء إنتخابات الرئاسة الأمريكية و الإعلان عن عقار جديد من انتاج فايزر للادوية .

وتراجع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "إيجي إكس 30" بنسبة 0.76% ليصل إلى مستوى 10992 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 50" بنسبة 0.11% ليصل إلى مستوى 2090 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 1.14% ليصل إلى مستوى 12939 نقطة، ونزل مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.73% ليصل إلى مستوى 4237 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.37% ليصل إلى مستوى 1960 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.16% ليصل إلى مستوى 2867 نقطة.



