الحقيقة الغائبة في رحيل كريستيانو رونالدو عن يوفنتوس

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 10:40 ص
رونالدو
رونالدو
الفجر الرياضي
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يخطط نادي باريس سان جيرمان الفرنسي للتعاقد مع كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس الإيطالي رغبة في تدعيم صفوفه مع تواجد نيمار وكيليان مبابي في خط الهجوم.

 

وقال ليوناردو المدير الرياضي لباريس سان جيرمان خلال حديثه لقناة باريس سان جيرمان: "من الطبيعي أن يكون باريس سان جيرمان مرتبط بضم رونالدو، لأن جزء من دائرة صغيرة من الأندية قادرة على تحمل تكاليف ذلك وفي بعض الأحيان تحدث أشياء غير عادية".

 

كشفت صحيفة "لا جازيتا ديللو سبورت" عن أن رونالدو يتقاضى راتبًا سنويًا  مقداره 31 مليون يورو في الموسم لكن ما يهدده استمراره هو فشل البيانكونيري في التتويج ببطولة الدوري للمرة العاشرة على التوالي بجانب الإقصاء من دوري أبطال اوروبا مبكرًا.

 

وفي هذه الحالة، سوف يفكر رونالدو في الرحيل وخوض تجربة جديدة بعيدًا عن إيطاليا ويعد باريس سان جيرمان المرشح الأول للظفر بخدماته.

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