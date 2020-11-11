أسعار الذهب في محلات الصاغة بمصر اليوم الأربعاء 11-11-2020

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 09:34 ص
سعر جرام الذههب
سعر جرام الذههب
الفجر الاقتصادي
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افتتح اسعار الذهب في مصر تعاملات اليوم على استقرار، مع تحقيق الاسعار العالمية وقف للخسائرها واستعادة مكاسبها من جديد

بلغ  سعر جرام الذهب "عيار 21" إلى 820 جنيًها ، وبلغ سعر الجرام "عيار 18" خلال تعاملات نحو 703 جنيهات، وسعر الجرام عيار 24 نحو 937 جنيهًا، وسجل سعر الجنيه الذهب نحو 6560 جنيهًا.

أسعار الذهب العالمية تعاود الارتفاع:
وخلال تعاملات الأمس الثلاثاء ارتفعت اسعار الذهب العالمية بعد تراجعات حدة بسبب اكتشاف لقاح لعلاج فيروس كورونا.

ومع إعلان "فايزر" و"بيونتيك" أن لقاحهما المشترك لفيروس كورونا أظهر فعالية تتجاوز 90 بالمائة، تهاوى المعدن الأصفر بأكثر من 97 دولاراً في جلسة الأمس، لكنه عوض جزءً منها اليوم.


في حين عزز التفاؤل بشأن اللقاح من الرغبة في المخاطرة، استمرت الشكوك التي تلوح في الأفق بشأن تأثير ارتفاع حالات كورونا في الولايات المتحدة وأوروبا.

ومن جانبه، قال " روبرت كابلان " رئيس الاحتياطي الفيدرالي في دالاس إن عودة ظهور كورونا يشكل مخاطر على الاقتصاد، في حين أكدت لوريتا ميستر رئيسة الفيدرالي في "كليفلاند"، أن برامج الإقراض الطارئة للبنك المركزي لا تزال مطلوبة.

 

وكشفت بيانات اقتصادية عن ارتفاع عدد فرص العمل المتاحة في الولايات المتحدة لكن بأقل من التوقعات خلال سبتمبر الماضي.

و، ارتفع سعر العقود الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنحو 1.2 بالمائة أو ما يعادل 22 دولاراً، ليصل إلى مستوى 1876.40دولار للأوقية.


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