قتلى وجرحى في اشتباكات بساحل العاج

أفادت وكالة رويترز، اليوم الأربعاء، نقلًا عن مصادر أمنية، بمقتل 3 أشخاص وإصابة 34 في اشتباكات عنيفة، في معقل للمعارضة جنوب ساحل العاج على خلفية تصاعد التوتر في أعقاب الانتخابات الرئاسية.

وكشف مصدر في الشرطة، أن الاشتباكات تمت بالمناجل والأسلحة النارية.

وشهدت بلدة مباتو، اشتباكات بعد احتجاجات لأنصار المعارضة في المنطقة، أدت إلى مواجهة مع السكان الموالين للرئيس الحسن واتارا، الذي فاز في انتخابات 31 أكتوبر بأغلبية ساحقة عقب مقاطعة المعارضة.