عبد المنعم سعيد: أزمة أمريكا قد تصل إلى المحكمة الدستورية العليا (فيديو)

قال الدكتور عبد المنعم سعيد، المفكر السياسي، إن أزمة أمريكا قد تصل إلى المحكمة الدستورية العليا، متابعًا: "ترامب ساعات بيهوش، وقد لا ينفذ ما يقول".





وأضاف "سعيد"، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج "يحدث في مصر"، المذاع على فضائية "إم بي سي مصر": "مازلنا في أزمة الانتخابات الأمريكية، وهناك انقسام كبير في أمريكا، وربما يشهد الشارع الأمريكي أزمات".





وأشار إلى أن هناك شروخ في الحزب الجمهوري الأمريكي بسبب موقف ترامب من الانتخابات، وأنه قد يكون لدى ترامب حلم أن تسانده المحكمة الدستورية، وتحكم له أن يعاد تشكيلها.



