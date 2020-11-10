نيمار يحسم موقفه من التعاقد مع باريس سان جيرمان

ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي حسم موقفه من تجديد عقده مع النادي الفرنسي علمًا بأن عقده ينتهي في صيف 2022.





وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن نيمار البالغ من العمر 28 عامًا أبلغ إدارة ناديه برغبته في التعاقد على عقد جديد مع النادي.





وأفادت الصحيفة البريطانية بأن تجديد عقد نيمار لا يعتبر أولوية في الوقت الراهن بالنسبة لإدارة باريس سان جيرمان، حيث أن النادي الفرنسي يضع تجديد عقد نجم هجوم الفريق الفرنسي كيليان مبابي على رأس أولوياته.





وألمحت الصحيفة البريطانية أن عقد مبابي ينتهي في صيف 2022 وكان النجم الفرنسي قد أبلغ إدارة ناديه برغبته في الرحيل عن الفريق عقب نهاية الموسم الحالي والإنتقال إلى ريال مدريد.



