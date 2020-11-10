نيمار يحسم موقفه من التعاقد مع باريس سان جيرمان

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 11:01 م
بوابة الفجر
ريهام عبد المحسن
Advertisements
ذكرت تقارير صحفية بريطانية أن البرازيلي نيمار نجم باريس سان جيرمان الفرنسي حسم موقفه من تجديد عقده مع النادي الفرنسي علمًا بأن عقده ينتهي في صيف 2022.

وأكدت صحيفة ديلي ميل البريطانية أن نيمار البالغ من العمر 28 عامًا أبلغ إدارة ناديه برغبته في التعاقد على عقد جديد مع النادي.

وأفادت الصحيفة البريطانية بأن تجديد عقد نيمار لا يعتبر أولوية في الوقت الراهن بالنسبة لإدارة باريس سان جيرمان، حيث أن النادي الفرنسي يضع تجديد عقد نجم هجوم الفريق الفرنسي كيليان مبابي على رأس أولوياته.

وألمحت الصحيفة البريطانية أن عقد مبابي ينتهي في صيف 2022 وكان النجم الفرنسي قد أبلغ إدارة ناديه برغبته في الرحيل عن الفريق عقب نهاية الموسم الحالي والإنتقال إلى ريال مدريد.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

نيمار برشلونة باريس سان جيرمان اخبار نيمار

أخبار تهمك

ليس مصطفي محمد.. الكشف عن حقيقة توقيع نجم الزمالك لبيراميدز

منذ ساعة و 27 دقيقة

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

منذ حوالي 16 ساعة

لميس الحديدي عن مرض عبلة كامل: "شائعة مؤذية.. ارحموا الناس"

منذ ساعتين و 11 دقيقة

تخطيط الأهلي ترفض رحيل نجم الأحمر بشكل نهائي

منذ حوالي 4 ساعات

خاص.. الشباب والرياضة تكشف موعد إعلان القرار النهائي بشأن مجلس مرتضى منصور

منذ 34 دقيقة

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ حوالي 22 ساعة

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ يوم

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لضم هدف الأهلي

منذ حوالي 5 ساعات

شعبة الأدوية: لقاح "فايزر" ضد كورونا الأكثر فاعلية حتى الآن

منذ حوالي 4 ساعات

بالأسماء.. الأهلي يحسم 4 صفقات نارية

منذ حوالي 3 ساعات

حقيقة فرض التعليم غرامة 4 آلاف جنيه حال عدم ارتداء الطلاب الكمامة

منذ ساعتين و 18 دقيقة

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ يومين

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

منذ يوم

عاجل.. السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية

منذ حوالي 6 ساعات

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ يومين

عاجل - أول رد فعل من صالح جمعة بعد الحكم بحبسه

منذ ساعتين و 30 دقيقة

موضوعات متعلقة

لا بديل عن الصفقة الأهم.. بيريز يضع ميزانية ضخمة للتدعيم الأكبر في ريال مدريد

نجم باريس سان جيرمان هدف ريال مدريد الأول في الصيف المقبل

ما هي تطورات صفقة مبابي مع الملكي في 2019 ؟

برشلونة مستعد للتخلي عن نجومه من أجل نيمار

مبابي يرد على عرض باريس سان جيرمان لتجديد عقده

مبابي يحسم مصيره مع باريس سان جيرمان

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
09:16 م

حقيقة فرض التعليم غرامة 4 آلاف جنيه حال عدم ارتداء الطلاب الكمامة

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

10:59 م

لميس الحديدي عن مرض عبلة كامل: "شائعة مؤذية.. ارحموا الناس"

09:22 م

بالأسماء.. الأهلي يحسم 4 صفقات نارية

08:31 م

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

01:07 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض