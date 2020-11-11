فرغلي: شائعات تعاون الإخوان مع بايدن محاولات لإعطاء دفعة نفسية لأعضائها

قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الحركة الإسلامية، إن إعلان هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية جماعة الإخوان جماعة إرهابية جاءت في توقيت مهم بعد الجرائم والمؤامرات التي ارتكبتها الجماعة في اليمن بتعاونها مع جماعة الحوثين ضد التحالف العربي الذي ترأسه المملكة.





وأضاف "فرغلي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء أن ما تشيعه به الجماعة الإرهابية بأنها ستتعاون مع بايدن بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية هي مجرد محاولات منها لإعطاء دفعة نفسية لأعضاء الجماعة المشتتين بعد فشل جميع مخططاتهم التخريبية في مصر.





وأكد أنه لا داعي للخوف من تعاون بايدن مع الإخوان أو عدم تعاونهما خاصة أن مصر بعد 30 يونيو غير مصر قبلها وذلك بفضل قوتها الاقتصادية والخارجية.





هذا، وقال المفكر السياسي عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن المحاكم الفيدرالية سوف تحسم الطعون الخاصة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، مشيرًا إلى أن ترامب سيجهز حركة معارضة لجو بايدن من الآن.





وأضاف "سعيد" في لقائه مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "لا أعتقد أن ترامب لن يخرج من البيت الأبيض، ونتيجة الانتخابات حسمت لصالح بايدن والمحكمة سوف تصدق على ذلك".





وأشار، إلى أن جو بايدن سيسعى على جمع الديمقراطيين والجمهوريين حول القضايا العامة، موضحًا أنه سيدعم الأونروا والشعب الفلسطيني وسوف يشجع عملية السلام وحل الدولتين في حال وافق الفلسطينيين أنفسهم على هذا القرار.





وتابع: "إسرائيل ليست المعترضة على قرار حل الدولتين، ولكن لتنفيذ هذا القرار لابد من توحيد السلطة الفلسطينية الموزعة بين حماس وفتح في سلطة واحدة يكون من حقها حمل السلاح لأن أمريكا لن تنفذ قرار حل 3 دول".



