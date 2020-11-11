فرغلي: شائعات تعاون الإخوان مع بايدن محاولات لإعطاء دفعة نفسية لأعضائها

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 07:52 ص
ماهر فرغلي
ماهر فرغلي
شيماء حسن
Advertisements
قال ماهر فرغلي، الباحث في شئون الحركة الإسلامية، إن إعلان هيئة كبار العلماء في المملكة العربية السعودية جماعة الإخوان جماعة إرهابية جاءت في توقيت مهم بعد الجرائم والمؤامرات التي ارتكبتها الجماعة في اليمن بتعاونها مع جماعة الحوثين ضد التحالف العربي الذي ترأسه المملكة. 

وأضاف "فرغلي" في اتصال هاتفي مع الإعلامي رامي رضوان ببرنامج "مساء دي ام سي" المذاع على فضائية "دي ام سي" اليوم الثلاثاء أن ما تشيعه به الجماعة الإرهابية بأنها ستتعاون مع بايدن بعد فوزه في الانتخابات الرئاسية الأمريكية هي مجرد محاولات منها لإعطاء دفعة نفسية لأعضاء الجماعة المشتتين بعد فشل جميع مخططاتهم التخريبية في مصر.

وأكد أنه لا داعي للخوف من تعاون بايدن مع الإخوان أو عدم تعاونهما خاصة أن مصر بعد 30 يونيو غير مصر قبلها وذلك بفضل قوتها الاقتصادية والخارجية. 

هذا، وقال المفكر السياسي عبدالمنعم سعيد، عضو مجلس الشيوخ، إن المحاكم الفيدرالية سوف تحسم الطعون الخاصة بالانتخابات الرئاسية الأمريكية، مشيرًا إلى أن ترامب سيجهز حركة معارضة لجو بايدن من الآن.

وأضاف "سعيد" في لقائه مع الإعلامي عمرو خليل ببرنامج "من مصر" المذاع على فضائية "سي بي سي": "لا أعتقد أن ترامب لن يخرج من البيت الأبيض، ونتيجة الانتخابات حسمت لصالح بايدن والمحكمة سوف تصدق على ذلك".

وأشار، إلى أن جو بايدن سيسعى على جمع الديمقراطيين والجمهوريين حول القضايا العامة، موضحًا أنه سيدعم الأونروا والشعب الفلسطيني وسوف يشجع عملية السلام وحل الدولتين في حال وافق الفلسطينيين أنفسهم على هذا القرار.

وتابع: "إسرائيل ليست المعترضة على قرار حل الدولتين، ولكن لتنفيذ هذا القرار لابد من توحيد السلطة الفلسطينية الموزعة بين حماس وفتح في سلطة واحدة يكون من حقها حمل السلاح لأن أمريكا لن تنفذ قرار حل 3 دول".

وعن مستقبل جماعة الإخوان بعد تولي بايدن أوضح عضو مجلس الشيوخ "فكرة إعادة تنشيط الجماعة ماتت تمامًا خاصة أن نفوذ الجماعة داخل مصر تقلصت تمامًا بعدما فشلت تجربتهم في مصر، وبايدن لن يكون امتداد لأوباما أو هيلاري".

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ماهر فرغلي بوابة الفجر الفجر الانتخابات الامريكيه

أخبار تهمك

الزمالك يخطط للتعاقد مع نجم الجونة

منذ أقل من ساعتين

شعبة الأدوية: لقاح "فايزر" ضد كورونا الأكثر فاعلية حتى الآن

منذ حوالي 13 ساعة

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لضم هدف الأهلي

منذ حوالي 13 ساعة

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي: هذه حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ يوم

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ يوم

"وعدني وهرب".. الفنانة الشابة عائشة عطية تعلن حملها بدون زواج

منذ ساعتين و 14 دقيقة

شاهد.. تحذير من الصحة بشأن بروتوكولات علاج كورونا المتداولة

منذ حوالي 21 ساعة

لميس الحديدي عن مرض عبلة كامل: "شائعة مؤذية.. ارحموا الناس"

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل - أول رد فعل من صالح جمعة بعد الحكم بحبسه

منذ حوالي 11 ساعة

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

منذ يوم

بالأسماء.. الأهلي يحسم 4 صفقات نارية

منذ حوالي 12 ساعة

خاص.. تفاصيل أول ظهور لـ "مرتضى منصور" بعد رسوبه في إنتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 6 ساعات

حقيقة فرض التعليم غرامة 4 آلاف جنيه حال عدم ارتداء الطلاب الكمامة

منذ حوالي 11 ساعة

عاجل.. السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ يوم

موضوعات متعلقة

مي سمير تكتب: ترامب وبايدن.. وجهان لعملة واحدة

أبرز 6 معلومات عن "جو بايدن".. مرشح الديمقراطيين للانتخابات الرئاسية الأمريكية

دبلوماسي سابق: تسريبات هيلاري كلينتون كشفت التحركات الأمريكية خلال أحداث 2011

حمدي رزق: فوز بايدن في الانتخابات الأمريكية سيكون نكبة على مصر (فيديو)

عادل حمودة: طرفي الانتخابات الرئاسية الأمريكية كلاهما مرّ

ترامب يحصل على 50.6% وبايدن 48.1% في جورجيا مع فرز 91% من الأصوات

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
12:23 ص

عاجل.. "الصحة" تعلن ارتفاع جديد في إصابات كورونا.. و14 حالة وفاة

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

01:07 ص

بالأسماء.. الأهلي يحسم 4 صفقات نارية

08:31 م

حقيقة فرض التعليم غرامة 4 آلاف جنيه حال عدم ارتداء الطلاب الكمامة

09:16 م

لميس الحديدي عن مرض عبلة كامل: "شائعة مؤذية.. ارحموا الناس"

09:22 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض