ليس مصطفي محمد.. الكشف عن حقيقة توقيع نجم الزمالك لبيراميدز

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 10:07 م
الزمالك
الزمالك
رامي بشاي
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نفى مهند عون وكيل الدولي التونسي فرجاني ساسي لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك الأخبار المتداولة بخصوص توقيع اللاعب على عقود انتقاله إلى صفوف نادي بيراميدز.

وقال عون في تصريحات خاصه لـ "الفجر الرياضي" :" كل الأخبار المتداولة بخصوص توقيع فرجاني ساسي على عقود انضمامه إلى صفوف نادي بيراميدز غير صحيحة، فهي مجرد كلام صحافة".

وأضاف :" اللاعب مستمر مع الزمالك بشكل طبيعي وملتزم بعقده مع الفريق بشكل طبيعي، ولا صخة لمثل هذه الأخبار".

وقد انتشرت بعض التقارير الصحفية التي أكدت على توقيع فرجاني ساسي على عقود انتقاله إلى صفوف فريق بيراميدز مقابل مليوني دولار في الموسم الواحد.

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