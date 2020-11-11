كاتب سعودي: عناصر جماعة الإخوان لا يجمعها سوى حب السلطة (فيديو)

الأربعاء 11/نوفمبر/2020 - 07:07 ص
سعود الريس
سعود الريس
داليا الحسين
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قال سعود الريس، الكاتب الصحفي السعودي، إن هيئة كبار العلماء السعودية أصدرت بيانا اعتبرت فيه الإخوان جماعة إرهابية منحرفة لا تمثل الإسلام.

وتابع "الريس"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن هناك قطيعا من المستفيدين والمغيبين لا زالوا يتبعون جماعة الإخوان الإرهابية.

وأوضح أن الهيئة أصدرت بيانها بشأن بيانها بعدما قامت بدارسة جماعة الإخوان وأهدافها، مشيرا إلى أن هيئة كبار العلماء ليس لها أهداف سياسية، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية لها موقف ثابت من جماعة الإخوان وتدرك أنها إرهابية وتعي خطورتها الكبيرة، وأنها ألحقت أضرار كبيرة بالعالم العربي.

وأضاف سعود الريس، الكاتب الصحفي السعودي، أن هذه الجماعة لا يجمعها سوى حب السلطة والوصول إلى الحكم، والشارع العربي يعرف جيدا خطورة وأهداف جماعة الإخوان الإرهابية.

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جماعة الإخوان الإرهابية بوابة الفجر الفجر السعودية

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