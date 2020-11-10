أوناجم يقترب من مغادرة الزمالك نحو الدوري المغربي

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 10:02 م
بوابة الفجر
علي خلاف
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اقترب محمد أوناجم جناح الفريق الكروي الأول بنادي الزمالك، من الرحيل عن صفوف القلعة البيضاء مع نهاية الموسم الجاري، في ظل اقتراب أحد أندية الدوري المغربي من ضمه.

رحيل محمد أوناجم عن الزمالك 

وذكرت قناة "شوف تي في" أن محمد أوناجم لاعب الزمالك  عقد جلسة مع سعيد الناصيري رئيس نادي الوداد البيضاوي المغربي، من أجل التفكير في إمكانية التعاقد معه في الميركاتو الصيفي المقبل.

وأوضحت القناة المغربية أن محمد أوناجم يعاني من عدة مشاكل داخل نادي الزمالك، في ظل ابتعاده عن المشاركة الأساسية مع الفريق.

وأتمت القناة أن محمد أوناجم قرر الرحيل عن الزمالك، بشكل رسمي مع نهاية الموسم، والعودة للوداد البيضاوي المغربي.

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