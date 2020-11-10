وزير التعلم العالي: 87 لقاحًا تحت التجربة لعلاج كورونا ومتوقع نجاح 7% فقط

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 09:43 م
بوابة الفجر
كـسـاب أحـمـد
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علق الدكتور خالد عبد الغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، على سباق العالم حول لقاحات فيروس" كورونا " وخاصة لقاح فايزر الأخير، قائلًا: "مليارات من البشر ينتظرون خروج أي لقاح من أي شركة في العالم ويثبت فعاليته، العالم به عدد من اللقاحات في مرحلة ما قبل التجارب الاكلينيكة فيما يقرب من 87 فاكسين على مستوى العالم، ولدينا نحو 52 فاكسين وصلوا لمرحلة التجارب على المتطوعين".

وأضاف "عبد الغفار"، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديد، ببرنامج "كلمة أخيرة"، المذاع على فضائية "on"، مساء الثلاثاء: "الغريب في الامر أنه من المتوقع أن يكون نسبة اللقاح الناجح ضمن 87 فاكسين الذين ذكرتهم نسبة 7% في مرحلة ما قبل التجارب الاكلينيكة وهذه هي الدراسات "

وتابع: "ولذلك فإن منظمة الصحة العالمية قالت إن اللقاح الذي سيتجاوز نسبة 50 % في نجاح تجاربه، سيمنح الموافقة وهذا يعني ان العالم كله يتسابق ويتسارع حتى يصل لمرحلة تصنيع الفاكسين، لكون الفاكسين في أي دورة طبيعية يستغرق قرابة العشر سنوات، حتى ينتج لكن ما نشهده الان يعكس التسارع خارج المسار الطبيعي لاي " فاكسين على مستوى العالم في اي تجربة أخرى ".

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 97 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100439 حالات حتى أمس.

وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 221 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.
وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 109422 حالة من ضمنهم 100439 حالة تم شفاؤها، و6380 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف.


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