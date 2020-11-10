تعرف على موعد مباراة مصر وتوجو في التصفيات الإفريقية

يستعد منتخب مصر الأول لمواجهة توجو ضمن مباريات الجولة الثالثة والرابعة من تصفيات إفريقيا المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية 2021 بالكاميرون، أيام 14 و17 نوفمبر الجاري.





ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب توجو ضمن مباريات الجولة الثالثة على ستاد القاهرة الدولي يوم السبت القادم فى تمام التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة مساءا بتوقيت السعودية.





وضمت القائمة النهائية للمنتخب كل من :-محمد الشناوي- محمد أبوجبل- محمد بسام-محمد هاني- محمود علاء- محمود حمدي "الونش"- أحمد حجازي-علي جبر - أيمن أشرف-محمد حمدي- أحمد أبو الفتوح-أحمد توفيق- طارق حامد- محمد النني - حمدي فتحي- عمرو السولية- أحمد سيد "زيزو"- رمضان صبحي- محمد مجدي "أفشة"- محمود حسن "تريزيجيه"-عبد الله السعيد- محمد صلاح – مصطفى محمد – أحمد حسن"كوكا"- حسام حسن- محمد شريف.



