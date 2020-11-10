وزير الرياضة يؤازر المنتخب الوطني قبل مواجهة توجو في تصفيات الأمم الأفريقية

شهد الدكتور اشرف صبحى وزير الشباب و الرياضة، تدريب المنتخب الوطنى الأول، بحضور اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة الإتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني، في إطاراستعدادات المنتخب الأول لمباراتى توجو ذهابا و إيابا والمقرر لهما يومى 14 و 17 نوفمبر الجارى، بالتصفيات المؤهلة لكأس الأمم الأفريقية بالكاميرون 2022.





وخلال اللقاء ، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة ثقته الكبيرة في جميع لاعبي المنتخب الوطني، والجهاز الفني للمنتخب، وحثهم على بذل أقصى جهد خلال المباريات الأفريقية، للحصول على بطاقة التأهل إلى كأس الأمم الأفريقية القادمة، مؤكداً دعم القيادة السياسية لحظة بلحظة لكافة المنتخبات الوطنية.





وأضاف وزير الشباب والرياضة أن وزارة الشباب والرياضة تقدم كل انواع الدعم للمنتخب الوطني خلال الفترات المقبلة، مضيفا أن الشارع الرياضي ينتظر تأهل المنتخب والحصول علي اللقب الإفريقي في النسخة المقبلة.



