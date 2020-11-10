المستشار النمساوي يحذر: المتطرفون قنابل موقوتة لأوروبا

بات المتطرفون يمثلون "قنابل موقوتة" لأوروبا، وهو ما حذر منه المستشار النمساوي سبستيان كورتس، مطالبا الاتحاد الأوروبي بوضع خطة لمواجهة الإرهاب.

ووفقا لما أشارت إليه قناة "مداد نيوز"، فكان قد طالب كورتس أيضا بتعزيز التعاون الاستخباراتي بين دول الاتحاد لمواجهة خطر الإرهابيين والمقاتلين الأجانب. المستشار النمساوي وصف هجوم فيينا بـ"المثير للاشمئزاز"، وشدد على أن بلاده "لا تخاف أبدا من الإرهاب".

وأكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال تفشي التطرف في السجون ومنصات التواصل الاجتماعي، التصريحات الأوروبية تأتي قبيل قمة مصغرة تعقدها فرنسا والنمسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، لمناقشة الرد على التهديدات الإرهابية، القمة المصغرة تأتي بعد أسبوع من عدة اعتداءات آخرها هجوم إرهابي في فيينا، برعاية متطرفين منتمين لتنظيم القاعدة وداعش.

وشددت أوروبا إجراءاتها لمحاربة التطرف بتنفيذ العديد الاعتقالات وحملات المداهمات، كما حلت فرنسا حركة الذئاب الرمادية التركية، وداهمت الشرطة النمساوية أكثر من 60 موقعا مرتبطا بجماعة الإخوان وحركة حماس.