المستشار النمساوي يحذر: المتطرفون قنابل موقوتة لأوروبا

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 08:46 م
المستشار النمساوي سبستيان كورتس
المستشار النمساوي سبستيان كورتس
وكالات
Advertisements

بات المتطرفون يمثلون "قنابل موقوتة" لأوروبا، وهو ما حذر منه المستشار النمساوي سبستيان كورتس، مطالبا الاتحاد الأوروبي بوضع خطة لمواجهة الإرهاب.

 

ووفقا لما أشارت إليه قناة "مداد نيوز"، فكان قد طالب كورتس أيضا بتعزيز التعاون الاستخباراتي بين دول الاتحاد لمواجهة خطر الإرهابيين والمقاتلين الأجانب. المستشار النمساوي وصف هجوم فيينا بـ"المثير للاشمئزاز"، وشدد على أن بلاده "لا تخاف أبدا من الإرهاب".

 

وأكد رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال تفشي التطرف في السجون ومنصات التواصل الاجتماعي، التصريحات الأوروبية تأتي قبيل قمة مصغرة تعقدها فرنسا والنمسا وألمانيا والاتحاد الأوروبي، لمناقشة الرد على التهديدات الإرهابية، القمة المصغرة تأتي بعد أسبوع من عدة اعتداءات آخرها هجوم إرهابي في فيينا، برعاية متطرفين منتمين لتنظيم القاعدة وداعش.

وشددت أوروبا إجراءاتها لمحاربة التطرف بتنفيذ العديد الاعتقالات وحملات المداهمات، كما حلت فرنسا حركة الذئاب الرمادية التركية،  وداهمت الشرطة النمساوية أكثر من 60 موقعا مرتبطا بجماعة الإخوان وحركة حماس.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

هجوم فيينا

أخبار تهمك

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

منذ حوالي 13 ساعة

بالأسماء.. الأهلي يحسم 4 صفقات نارية

منذ ساعة

الأهلي يستقر على عودة هذا الثلاثي من الإعارة

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل - أول رد فعل من صالح جمعة بعد الحكم بحبسه

منذ أقل من نصف ساعة

شعبة الأدوية: لقاح "فايزر" ضد كورونا الأكثر فاعلية حتى الآن

منذ ساعتين و 13 دقيقة

عاجل.. السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ يوم

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ يومين

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ يوم

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 23 ساعة

تخطيط الأهلي ترفض رحيل نجم الأحمر بشكل نهائي

منذ ساعتين

إصابة جديدة تضرب فريق الأهلي

منذ حوالي 4 ساعات

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لضم هدف الأهلي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

شاهد.. تحذير من الصحة بشأن بروتوكولات علاج كورونا المتداولة

منذ حوالي 10 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي: هذه حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ حوالي 20 ساعة

موضوعات متعلقة

المستشار النمساوي: تعاون روسيا والنمسا في الطاقة يوفر الأمن

السيسي والمستشار النمساوي يشهدان توقيع مذكرات تفاهم بين البلدين

"السيسي": توافق كبير في الرؤى بين مصر والنمسا.. ولدينا التزام أخلاقي تجاه المهاجرين

"برعاية قطرية تركية".. الإسلام السياسي خطر يهدد أوروبا (فيديو)

بعد الضربات المتتالية.. أوروبا تتأهب لاستئصال "الإسلام السياسي" لمثلث الشر (فيديو)

مسؤول إيطالي يؤكد على ضرورة إصدار "قانون أوروبي" للتصدي للإرهاب

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:59 م

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

بالأسماء.. الأهلي يحسم 4 صفقات نارية

08:31 م

شعبة الأدوية: لقاح "فايزر" ضد كورونا الأكثر فاعلية حتى الآن

07:16 م

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

01:07 ص

عاجل - أول رد فعل من صالح جمعة بعد الحكم بحبسه

09:04 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض