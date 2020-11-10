بالأسماء.. الأهلي يحسم 4 صفقات نارية

نجح النادي الأهلي في تدعيم صفوفه بعدة صفقات قوية خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية، استعداداً للموسم الكروي الجديد 2020 – 2021 والذي يستهدف الأحمر خلاله المنافسة على كافة البطولات والألقاب.





وحسم النادي الأهلي تعاقده حتي الآن مع 4 صفقات نارية خلال الميركاتو الصيفي الحالي استعداداً للموسم المقبل.





وجاء طاهر محمد طاهر لاعب المقاولون العرب على رأس صفقات الأهلي الصيفية وتعاقد معه مسئولي القلعة الحمراء لمدة 5 مواسم قادمة بداية من الموسم المقبل، في صفقة كلفت خزينة القلعة الحمراء 22 مليون جنيه بالإضافة لنسبة 20% سيحصل عليها مسئولي ذئاب الجبل من إعادة بيع اللاعب مستقبلًا.





وحسم الأهلي أيضاً التعاقد مع المغربي بدر بانون قادمًا من نادي الرجاء المغربي لمدة 3 مواسم، مقابل 2 مليون دولار، على أن يتم إعلان الأهلي عن الصفقة بشكل رسمي خلال الأيام المقبلة.





وأنهي النادي الأهلي التعاقد مع أحمد رمضان بيكهام مدافع فريق وادي دجلة لمدة 5 مواسم مقابل 12 مليون جنيه، وسينضم اللاعب لتدريبات الفريق الأحمر عقب انتهاء مباريات الجولة 34 من البطولة المحلية.





كما تعاقد مسئولو النادي الأهلي مع لاعب الفريق السابق أحمد عبد القادر قادمًا من نادي سبارتا براج التشيكي، بعد متابعة الجهاز الفني للاعب والإعجاب بمستواه وإمكانياته الفنية والبدنية.





ولا يزال مسئولو النادي الأهلي البحث عن تدعيم الفريق بصفقات جديدة خلال الفترة المقبلة، حيث يستهدف الحصول على خدمات الأوروجواياني جاستون سيرينو لاعب صنداونز ولكن النادي الجنوب إفريقي يتمسك باللاعب ويضع شروطا ماليا ضخمة للموافقة على رحيله.





ويستعد النادي الأهلي لمواجهة غريمه التقليدي الزمالك يوم 27 نوفمبر الجار على استاد برج العرب في الاسكندرية في نهائي بطولة دوري أبطال إفريقيا.



