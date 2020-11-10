سامسونج تطلق أحدث نسخة من هاتفها Galaxy S20 FE 

كشفت شركة سامسونج الكورية الجنوبية مؤخرًا أنها أطلقت أحدث إصدار من هاتفها Galaxy S20 FE بسعة 256 جيجا بايت، ليكون ضعف مساحة النسخة الأولى التي ظهرت في آخر كتابة مع سعة تخزين داخلية 128 جيجا بايت.





Galaxy S20 FE





وفقًا لتقنية zdnet، سيتوفر هاتف Galaxy S20 FE من خلال شركات اتصالات معينة مخصصة لهذه النسخ غير المشفرة على شبكة معينة، وسيبلغ سعر الهاتف 769.99 دولارًا، أي ما يعادل حوالي 12 ألف جنيه مصري.









يأتي هاتف Galaxy S20 FE بشاشة مسطحة Super AMOLED مقاس 6.5 بوصة بدقة 1080 بكسل، ومعدل تحديث 120 هرتز، كما أنه مقاوم للماء والغبار، وثلاث كاميرات خلفية بدقة 12 ميجابكسل، و 8 و 12- عدسة رئيسية بدقة 32 ميجابكسل، بالإضافة إلى كاميرا أمامية بدقة 32 ميجابكسل.





يعمل الهاتف بمعالج Samsung Exynos 990 مع 8 جيجا بايت رام، 6 جيجا بايت رام، و 256 جيجا بايت مساحة تخزين داخلية.



