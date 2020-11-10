ربيع ياسين يقرر استبعاد ثنائي وادي دجلة من منتخب الشباب

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 08:01 م
بوابة الفجر
محمد جمال
Advertisements


قرر ربيع ياسين، المدير الفني لمنتخب الشباب تحت 20 عامًا، استبعاد الثنائي كريم محمد وأحمد شريف، لاعبي وادي دجلة، من معسكر شباب الفراعنة، عقب خروجهما من المعسكر دون إذن الجهاز الفني. 

وانتظر ربيع ياسين، صدور قرار تحقيق نادي دجلة برئاسة ماجد سامي مع الثنائي، لأكثر من ثلاثة أيام ، لكنه لم يصدر حتى الآن، وبناء عليه تم اتخاذ القرار اليوم باستبعادهما، من قائمة المنتخب الوطني للشباب الذي يستعد لبطولة شمال افريقيا المقرر اقامتها بتونس في الفترة من 15 إلى 27 ديسمبر، بمشاركة المغرب والجزائر وتونس وليبيا، والمؤهلة لكأس الأمم الإفريقية بموريتانيا. 

ومن المقرر أن يلتقي منتخب شباب الفراعنة، نظيره بتروجت غدا في تمام الثانية ظهرا على ستاد بتروسبورت في إطار برنامج المباريات الودية التي يخوضها شباب الفراعنة، قبل السفر إلى تصفيات أمم إفريقيا بدايةًالشهر المقبل

أخبار تهمك

شعبة الأدوية: لقاح "فايزر" ضد كورونا الأكثر فاعلية حتى الآن

منذ ساعة و 13 دقيقة

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

منذ حوالي 12 ساعة

إصابة جديدة تضرب فريق الأهلي

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ يوم

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لضم هدف الأهلي

منذ ساعة و نصف

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي: هذه حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يخضع للكشف الطبي تمهيداً للرحيل عن الفريق

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية

منذ حوالي 3 ساعات

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ حوالي 19 ساعة

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 22 ساعة

شاهد.. تحذير من الصحة بشأن بروتوكولات علاج كورونا المتداولة

منذ حوالي 9 ساعات

تخطيط الأهلي ترفض رحيل نجم الأحمر بشكل نهائي

منذ ساعة

إعاره حاوي ميجا سبورت إلى سرس الليان بالقسم الثاني

منذ ساعة

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ يوم

الأهلي يستقر على عودة هذا الثلاثي من الإعارة

منذ ساعتين

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ يومين

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:16 م

شعبة الأدوية: لقاح "فايزر" ضد كورونا الأكثر فاعلية حتى الآن

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

10:59 م

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

01:07 ص

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لضم هدف الأهلي

07:01 م

تخطيط الأهلي ترفض رحيل نجم الأحمر بشكل نهائي

07:30 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض