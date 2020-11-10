وزير الري الأسبق: الاقتتال العنصري في إثيوبيا له تداعيات سياسية وعسكرية واقتصادية

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 07:56 م
بوابة الفجر
داليا الحسين
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قال الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، إن الاقتتال الداخلي بين الحكومة الأثيوبية وإقليم تيجراي أمر خطير، مشيرا إلى أن هناك مجازر حدثت على أرض الواقع لاستخدام أثيوبيا المقاتلات الحربية في الحرب.

وتابع خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الأحداث في أثيوبيا لها تداعيات اقتصادية كبيرة وعسكرية وسياسية سنراها في القريب العاجل.

وأكد الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري الأسبق، أن الحرب الحالية ستقلل من رصيد الوزراء آبي أحمد كما أنها سوف تؤثر عليه في الانتخابات المقبلة حال إقامتها.

واشار علام إلى تدخل كل من الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في محاولة لوقف الاقتتال العنصري الذي يتنافى مع القانون الدولي والأفريقي إلى جانب تأثيره على الجيران.

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