نوكيا تعلن عن اخر اصدارتها بـ Nokia 8000 4G – المواصفات والمميزات

أصدرت شركة Nokia الفنلندية ، أول صور رسمية لهاتف Nokia 8000 4G الجديد ، مع تفاصيل إضافية عن تصميمه ومميزاته.





شعر المستخدمون بخيبة أمل. نظرًا لتصميم الهاتف المماثل للهواتف العادية مع بعض اللمسات البسيطة ، حيث أن جوانب الهاتف بما في ذلك لوحة المفاتيح منحنية والجزء الخارجي به تصميم يشبه الزجاج.





Nokia 8000 4G





يعمل الجهاز بنظام التشغيل KaiOS للهواتف التي تحتوي على لوحات مفاتيح مادية وشاشات لا تعمل باللمس. به تطبيقي الواتس اب والفيسبوك ومزود بطاقتي SIM.





بالإضافة إلى ذلك، يحتوي الهاتف على شاشة LCD مقاس 2.8 بوصة، وسيتم تشغيله بواسطة معالج Snapdragon 210 في تطور عن سابقه 8110 4G الذي يستخدم مجموعة شرائح Qualcomm 205.





يعمل الجهاز أيضًا مع 512 ميجا بايت من ذاكرة الوصول العشوائي و 4 جيجا بايت للتخزين الداخلي، قابلة للتوسيع عبر microSD.





الجهاز يحتوي على بطارية بسعة 1500 مللي أمبير قابلة للاستبدال ويتم شحنها عبر منفذ microUSB قديم، والهاتف مزود بكاميرا 2 ميجا بيكسل وهو أمر مخيب للآمال للمستخدمين، مع الأخذ في الاعتبار أن الشركة أعلنت أن هذا الهاتف سيكون جهازًا متميزًا.



