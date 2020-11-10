مشغولات ذهبية.. مفاجآت في واقعة العثور على جثة سيدة بداخل شقتها بالعمرانية

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كشفت التحقيقات، عن تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة ربة منزل مخنوقة داخل شقتها بالعمرانية، أنه تبين من معاينة الشقة بسرقة بعض المحتويات ومن بينها بعض المشغولات الذهبية الخاصة بالمجني عليها



وافادت التحقيقات، أنها كانت مخنوقة بإيشارب وكانت ترتدي كامل ملابسها، وأن السيدة متزوجة منذ ٦ أشهر



وأوضحت التحقيقات، أن زوجها كان غير متواجد في المنزل كان في العمل، وأن الذي اكتشف الواقعة أحد افراد أسرتها بعدما حاولوا الاتصال بها ولكن دون جدوى، فتوجهوا للمنزل فوجدوها جثة هامدة، وأن الجثة كانت مخنوقة، وكانت ملقاه بصالة الشقة على وجهها



وتستمع جهات التحقيق لأقوال زوج المجني عليها وأسرتها لكشف ملابسات الواقعة.



وأمرت النيابة بفحص كاميرات المراقبة، وفحص منافذ المنزل للوقوف على ظروف الواقعة.



وأمرت النيابة، بانتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليها، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.



تلقى قسم شرطة العمرانية، بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل شقتها، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة ربة منزل مخنوقة، وملقاة بصالة الشقة.



وكشفت تحريات رجال المباحث أن الجثة متزوجة منذ عدة أشهر، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.



