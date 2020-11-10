مشغولات ذهبية.. مفاجآت في واقعة العثور على جثة سيدة بداخل شقتها بالعمرانية

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 07:16 م
بوابة الفجر
إيريني صفوت
Advertisements
كشفت التحقيقات، عن تفاصيل جديدة في واقعة العثور على جثة ربة منزل مخنوقة داخل شقتها بالعمرانية، أنه تبين من معاينة الشقة بسرقة بعض المحتويات ومن بينها بعض المشغولات الذهبية الخاصة بالمجني عليها

وافادت التحقيقات، أنها كانت مخنوقة بإيشارب وكانت ترتدي كامل ملابسها، وأن السيدة متزوجة منذ ٦ أشهر

وأوضحت التحقيقات، أن زوجها كان غير متواجد في المنزل كان في العمل، وأن الذي اكتشف الواقعة أحد افراد أسرتها بعدما حاولوا الاتصال بها ولكن دون جدوى، فتوجهوا للمنزل فوجدوها جثة هامدة، وأن الجثة كانت مخنوقة، وكانت ملقاه بصالة الشقة على وجهها

وتستمع جهات التحقيق لأقوال زوج المجني عليها وأسرتها لكشف ملابسات الواقعة.

وأمرت النيابة بفحص كاميرات المراقبة، وفحص منافذ المنزل للوقوف على ظروف الواقعة.

وأمرت النيابة، بانتداب الطب الشرعي، لتشريح جثة المجني عليها، للوقوف على ظروف الواقعة وملابساتها.

تلقى قسم شرطة العمرانية، بلاغا يفيد العثور على جثة ربة منزل داخل شقتها، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة ربة منزل مخنوقة، وملقاة بصالة الشقة.

وكشفت تحريات رجال المباحث أن الجثة متزوجة منذ عدة أشهر، وجارى تكثيف التحريات لكشف ملابسات الحادث، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

أخبار تهمك

الأهلي يستقر على عودة هذا الثلاثي من الإعارة

منذ ساعة و نصف

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ حوالي 19 ساعة

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

منذ حوالي 12 ساعة

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 21 ساعة

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ يومين

إعاره حاوي ميجا سبورت إلى سرس الليان بالقسم الثاني

منذ 35 دقيقة

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ يوم

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لضم هدف الأهلي

منذ ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي: هذه حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ حوالي 19 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يخضع للكشف الطبي تمهيداً للرحيل عن الفريق

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية

منذ حوالي 3 ساعات

إصابة جديدة تضرب فريق الأهلي

منذ ساعتين و 48 دقيقة

تخطيط الأهلي ترفض رحيل نجم الأحمر بشكل نهائي

منذ 33 دقيقة

شاهد.. تحذير من الصحة بشأن بروتوكولات علاج كورونا المتداولة

منذ حوالي 9 ساعات

شعبة الأدوية: لقاح "فايزر" ضد كورونا الأكثر فاعلية حتى الآن

منذ ساعة الا ربع

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ يوم

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
07:16 م

شعبة الأدوية: لقاح "فايزر" ضد كورونا الأكثر فاعلية حتى الآن

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

10:59 م

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

01:07 ص

باتشيكو يُعطي الضوء الأخضر لضم هدف الأهلي

07:01 م

عاجل.. السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية

05:05 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض