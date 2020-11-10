مانفذتش رغبتي فضربتها..اعترافات صادمة من الأب بعد قتل نجلته بأوسيم

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كشفت التحقيقات، عن تفاصيل وفاة فتاة في عقدها الثاني من العمر، بسبب تعدي الأب بمنطقة أوسيم، أن الأب يعمل فلاح في عقده الخامس من العمر



واعترف الأب أمام جهات التحقيق، أنه في البداية تناولت الفتاة مادة سامة، لعدم رغبتها في الزواج، ولكن بتضييق الخناق عليها، أقر أنه تعدى عليها بالضرب المبرح، لشعوره بإهانته من نجلته لعدم تنفيذ رغبته في زواجها من أحد الأشخاص، فتعدى عليها مما فقدت الوعى وتم نقلها على الفور للمستشفى، فلفظت أنفاسها الأخيرة.



كان تلقى مركز شرطة أوسيم، بلاغا يفيد وفاة فتاة داخل مسكنها، ووجود شبهة جنائية، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتبين أن فتاة انتحرت بتناول مادة سامة، بسبب خلافات أسرية، ومحاولة أفراد أسرته إجبارها على الزواج من شاب، رغم إعلان رفضها الارتباط به.



تم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه والد الفتاة، وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

