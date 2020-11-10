"ماتت من الضرب".. أب يقتل ابنته في أوسيم ويدعى انتحارها بـ"سم فئران"

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كشفت تحريات أجهزة الأمن بالجيزة ملابسات وفاة فتاة، إثر إدعاء انتحارها بـ"سم فئران"، لرفضها عريس تقدم لخطبتها، بمركز أوسيم، شمال المحافظة، إذ تبين أن والدها تعدى عليها بالضرب المبرح محدثا إصابتها بنزيف داخلي، أودى بحياتها في الحال.



تلقى اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة لمباحث الجيزة إخطارًا من العميد عمرو طلعت رئيس قطاع جنوب الجيزة بورود بلاغا للرائد محمد مجدي رئيس مباحث مركز شرطة أوسيم، مفاده بوفاة فتاة، إثر تناولها سم فئران، داخل منزلها بنطاق المركز.



تحريات العقيد أحمد الوليلي مفتش مباحث شمال الجيزة توصلت إلى أن الفتاة عمرها 19 سنة، وتقدم شاب لخطبتها، ولدى رفضها، تعدى عليها والدها بالضرب المبرح لإجبارها على الزواج منه، وأثناء ضربها، أصيبت بـ"نزيف داخلي"، ما أسفر عن وفاتها متأثرة بإصابتها.



وبينت التحريات التي أجريت بإشراف اللواء مدحت فارس نائب مدير مباحث الجيزة، إلى أن الأب ادعى انتحار ابنته، وتناولها "سم فئران"، وهذا ما نفاه تقرير مفتش الصحة.



وتمكنت قوة أمنية من القبض على الأب لسماع أقواله حول الواقعة، وبمناقشته أقر أمام اللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية بالجيزة، بارتكابه الواقعة، وادعائه انتحار ابنته خشية من المسائلة القانونية.



وتحرر المحضر اللازم بالواقعة بإخطار اللواء طارق مرزوق مساعد أول وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة وبالعرض على النيابة العامة، أمر المستشار محمد هاني رئيس نيابة اوسيم بطلب تحريات المباحث حول الواقعة، وتشريح جثة الفتاة وإعداد تقرير حول سبب وفاتها والتصريح بالدفن عقب ذلك.

