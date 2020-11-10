ديانا حداد تستعرض رشاقتها في الجيم عبر "إنستجرام"

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 06:14 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements

شاركت الفنانة ديانا حداد، جمهورها ومتابعيها بـ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".


حيث ظهرت " حداد" في الصورة بـ إطلالة رياضية في الجيم مرتدية بنطالا ليجن باللون الأسود، مرتدية معه بدى كت باللون الأسود، ليبرز عن رشاقتها، وانتعلت حذاء رياضيًا باللون الرمادي.


وتعمل حاليا ديانا حداد، على الانتهاء من تسجيل جميع أغاني ألبومها الغنائي الجديد، والمقرر طرحه في الاسواق بعد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لـ الألبوم.


وكانت الفنانة ديانا حداد، أهدت إلى العشاق بمناسبة "عيد الحب" فيديو كليب جديد من اللون البدوي اللبناني، يحمل عنوان "ما حد يحس بالعاشق" كلمات حياة إسبر، وألحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

ديانا حداد البوم ديانا حداد

أخبار تهمك

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ يومين

الأهلي يستقر على عودة هذا الثلاثي من الإعارة

منذ أقل من نصف ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يخضع للكشف الطبي تمهيداً للرحيل عن الفريق

منذ حوالي 3 ساعات

ميدو لـ"الشامتين" في مرتضى منصور: "الكل عنده فضايح"

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية

منذ أقل من ساعتين

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي: هذه حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. إصابة نجم بيراميدز بفيروس كورونا

منذ يوم

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

منذ حوالي 11 ساعة

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ يوم

إصابة جديدة تضرب فريق الأهلي

منذ أقل من ساعتين

بشري سارة في الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من ساعتين

شاهد.. تحذير من الصحة بشأن بروتوكولات علاج كورونا المتداولة

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ يوم

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ يومين

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ حوالي 18 ساعة

موضوعات متعلقة

ديانا حداد تغني "ما حد يحس بالعاشق" احتفالا بعيد الحب (فيديو)

الإثنين المقبل.. ديانا حداد ضيفة إسعاد يونس في برنامج "صاحبة السعادة"

ديانا حداد تتحدى فيروس "كورونا" وتقبل إسعاد يونس

الموت يفجع ديانا حداد

ديانا حداد عن فيروس كورونا "أشعر أننا بحاجة إلى الوعي"

ديانا حداد تخطف الأنظار بإطلالة حمراء (صورة)

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:59 م

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

عاجل.. السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية

05:05 م

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

01:07 ص

الأهلي يستقر على عودة هذا الثلاثي من الإعارة

06:31 م

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

07:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض