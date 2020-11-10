ديانا حداد تستعرض رشاقتها في الجيم عبر "إنستجرام"





حيث ظهرت " حداد" في الصورة بـ إطلالة رياضية في الجيم مرتدية بنطالا ليجن باللون الأسود، مرتدية معه بدى كت باللون الأسود، ليبرز عن رشاقتها، وانتعلت حذاء رياضيًا باللون الرمادي.





وتعمل حاليا ديانا حداد، على الانتهاء من تسجيل جميع أغاني ألبومها الغنائي الجديد، والمقرر طرحه في الاسواق بعد الانتهاء من وضع اللمسات الأخيرة لـ الألبوم.





وكانت الفنانة ديانا حداد، أهدت إلى العشاق بمناسبة "عيد الحب" فيديو كليب جديد من اللون البدوي اللبناني، يحمل عنوان "ما حد يحس بالعاشق" كلمات حياة إسبر، وألحان فضل سليمان وتوزيع موسيقي للموزع عمر صباغ.



شاركت الفنانة ديانا حداد، جمهورها ومتابعيها بـ صورة جديدة لها عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام".