الخميني وفكر الإخوان وجهان لعملة واحدة.. وكاتب يكشف السر

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 06:00 م
الاخوان المسلمين
الاخوان المسلمين
وكالات
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تساءل الكاتب مشاري الذائدي: لماذا يدافع الموالون للفكر الخميني في العراق عن جماعة الإخوان المسلمين؟

 

وأضاف: من الساذج القول إن هذا يبرهن على النزعة «اللاطائفية» لدى أمثال الأعرجي أو "فيلق بدر" أو "الحشد الشعبي" (الأعرجي من أكبر المدافعين عنه). هذا كلام للترويج الإعلامي "البدائي". الحق أن هذا الدفاع من الإسلاميين الشيعة؛ أتباع "حزب الدعوة" و"فيلق بدر" و"حزب الله"، هو دفاع عن الذات الشيعية المتأسلمة الخمينية نفسها!


وتابع: الأمين العام الحالي للحزب الإسلامي العراقي (إخوان)، وهو رشيد العزاوي، صديق للنظام الخميني، إن لم يكن تابعاً له، كما أن قادة الإسلاميين الإخوان بالعراق راهناً، من أبرز المنافحين عن النظام الخميني، أمثال رئيس الوقف السني عبد اللطيف هميّم، وخطيب جامع أم الطبول، مهدي الصميدعي، ناهيك بجملة من قيادات الحزب الإخواني وبعض النواب والوزراء.

 

وأردف: إخوان العراق حالياً بين موالٍ لتركيا الإردوغانية، بمساعدة وتمويل قطريين، وموالٍ لإيران الخمينية، ولا فرق، في التحليل الأخير، بين النظامين الإردوغاني والخميني، وهما أصلاً في هذه الفترة، في تحالف وثيق وتخادم عميق.

 

ولفت إلى أن العلاقات قديمة بين إسلاميي إيران والإخوان، من أيام نواب صفوي وسيد قطب وإخوان سوريا، لوصول الخمينية للسلطة في إيران... مروراً بحرب العراق وإيران عبوراً بما عُرف بالربيع العربي... لليوم.

 

وقال: يوسف ندا مفوّض العلاقات الدولية الإخوانية، كان على متن ثالث طائرة تصل إلى طهران، مع وفد من إخوانه لتهنئة الخميني شخصياً.

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العراق الخميني الاخوان المسلمين

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