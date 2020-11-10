شاهد.. رامي راضوان مع نجوم حكاية لازم أعيش





حيث ظهر "رضوان"، في الصورة مع أبطال حكاية "لازم اعيش" من مسلسل "إلا انا" الذي يذاع على شاشة DMC، حيث ظهر معه أبطال الحكاية نجلاء بدر وجميلة عوض ومعهم المؤلفة نجلاء الحديني والمخرجة مريم أحمدي.





وعلق "رضوان" على الصورة قائلاَ:" نجوم حكاية "لازم أعيش" من حكايات مسلسل "الا أنا" الذي يذاع على شاشة DMC.



جميلة عوض، نجلاء بدر، المؤلفة نجلاء الحديني والمخرجة مريم أحمدي".





الجدير بالذكر أن سلسلة إلا أنا قصص مستوحاة من أحداث حقيقية، وقد تصدرت حكاية لازم اعيش تريند على مواقع التواصل الاجتماعي اثناء فترة عرضها، وتدور حول معاناة فتاة من مرض البهاق.





شارك الإعلامي رامي رضوان، جمهورة ومتابعيه بـ صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" من داخل استديو مساء Dmc.