شاهد.. رامي راضوان مع نجوم حكاية لازم أعيش

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 05:59 م
بوابة الفجر
مصطفى فكيه
Advertisements
شارك الإعلامي رامي رضوان، جمهورة ومتابعيه بـ صورة جديدة له عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام" من داخل استديو مساء Dmc.


حيث ظهر "رضوان"، في الصورة مع أبطال حكاية "لازم اعيش" من مسلسل "إلا انا" الذي يذاع على شاشة DMC، حيث ظهر معه أبطال الحكاية نجلاء بدر وجميلة عوض ومعهم المؤلفة نجلاء الحديني والمخرجة مريم أحمدي.


وعلق "رضوان" على الصورة قائلاَ:" نجوم حكاية "لازم أعيش" من حكايات مسلسل "الا أنا" الذي يذاع على شاشة DMC.

جميلة عوض، نجلاء بدر، المؤلفة نجلاء الحديني والمخرجة مريم أحمدي".


الجدير بالذكر أن سلسلة إلا أنا قصص مستوحاة من أحداث حقيقية، وقد تصدرت حكاية لازم اعيش تريند على مواقع التواصل الاجتماعي اثناء فترة عرضها، وتدور حول معاناة فتاة من مرض البهاق.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مسلسل الا أنا لازم أعيش رامي رضوان جميلة عوض

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يخضع للكشف الطبي تمهيداً للرحيل عن الفريق

منذ ساعتين و 42 دقيقة

ميدو لـ"الشامتين" في مرتضى منصور: "الكل عنده فضايح"

منذ حوالي 6 ساعات

إصابة جديدة تضرب فريق الأهلي

منذ ساعة و 14 دقيقة

عاجل.. السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية

منذ ساعة و 24 دقيقة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي: هذه حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ حوالي 17 ساعة

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 19 ساعة

أول تعليق لبايدن على إعلان شركة فايزر بشأن لقاح كورونا

منذ يوم

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

منذ حوالي 10 ساعة

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ يومين

شاهد.. تحذير من الصحة بشأن بروتوكولات علاج كورونا المتداولة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. إصابة نجم بيراميدز بفيروس كورونا

منذ يوم

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ يومين

بشري سارة في الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و 28 دقيقة

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

للمرة الثانية.. نجلاء بدر والدة جميلة عوض في مسلسل "الإ أنا"

لأول مرة في الدراما.. حكاية "لازم أعيش" تناقش مرض البهاق

جميلة عوض تتصدر محركات البحث بـ"لازم أعيش"

باسم مغنية فى حوار خاص مع "الفجر الفني" ويكشف عن تفاصيل مشاركته فى مسلسل "لازم أعيش" مع جميلة عوض

سلمى أبو ضيف تشعل إنستجرام فى أحدث ظهور لها

بإبتسامة عفوية.. جميلة عوض تغازل جمهورها بصورة لها من مهرجان الجونة السينمائي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:59 م

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

عاجل.. السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية

05:05 م

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

01:07 ص

إصابة جديدة تضرب فريق الأهلي

05:15 م

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

07:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض