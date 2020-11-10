أوضاع شرق المتوسط ومكافحة الإرهاب.. قضايا على جدول أعمال السيسي في اليونان

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 05:49 م
بوابة الفجر
محمد عوده
Advertisements
يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسى، مساء اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة اليونانية أثينا، لبدء زيارة رسمية إلى جمهورية اليونان.

وتشهد الزيارة نشاطا مكثفا للرئيس السيسى، وجدول أعمال مميز، يحمل الكثير من القضايا للتباحث بشأنها، إلى جانب التباحث بشأن مستجدات الأوضاع فى منطقة شرق المتوسط.

جدول أعمال السيسى فى اليونان

وقال السفير بسام راضى، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن زيارة الرئيس السيسى إلى اليونان، تأتى فى إطار حرص البلدين الصديقين على التشاور المستمر على المستوى الثنائى، بالإضافة إلى المستوى الثلاثى مع قبرص.

وأضاف المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه من المنتظر أن تشهد الزيارة عقد مباحثات معمقة للرئيس السيسى مع رئيس الوزراء اليونانى كيرياكوس ميتسوتاكيس، ولقاء مع رئيسة الجمهورية، ورئيس البرلمان، ووزير الطاقة والبيئة اليونانى، وذلك لبحث موضوعات العلاقات الثنائية، وسبل تنميتها وتطويرها، واستعراض آفاق التعاون فى مجال الطاقة، والتبادل الاقتصادى، وفرص الاستثمار المتاحة فى مصر، فى ضوء المشروعات القومية الكبرى التى تقام فى جميع أنحاء الجمهورية.

وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أنه من المنتظر كذلك بحث وتبادل وجهات النظر تجاه مختلف القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وفى مقدمتها تطورات الأوضاع فى منطقة شرق المتوسط، وكذلك مكافحة الإرهاب والفكر المتطرف.

زيارة قبرص

وفى يوم 21 أكتوبر الماضى، توجه الرئيس السيسى، إلى العاصمة القبرصية نيقوسيا، للمشاركة فى القمة الثلاثية بين مصر وقبرص واليونان، فى جولتها الثامنة، وذلك فى إطار آلية التعاون التى تجمع الدول الثلاث.

وقبيل انعقاد القمة الثلاثية، التقى الرئيس السيسى ثنائيا مع كيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء اليونان.

وأشاد الرئيس بعمق العلاقات المتميزة بين مصر واليونان، والتطور الملموس الذى يشهده التعاون الثنائى فى مختلف المجالات، والمستوى المتميز من التنسيق السياسى بين الدولتين حول القضايا ذات الاهتمام المشترك، معربا عن تقديره لمواقف اليونان تجاه مصر، سواء على المستوى الثنائى أو فى إطار الاتحاد الاوروبى.

من جانبه، أكد رئيس الوزراء اليونانيى خصوصية الروابط الوثيقة والتاريخية التيى تجمع بين البلدين، مرحبا بالتقدم الملحوظ فى مستوى التعاون الثنائى خلال السنوات الماضية، ومعربا عن حرص بلاده على مواصلة تعميق العلاقات بين البلدين ودفعها إلى آفاق أوسع فى مختلف المجالات، خصوصا فى ضوء الدور المصرى البارز فى تعزيز آليات العمل المُشترك فى مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بمنطقة المتوسط، والذى يعد نموذجا يحتذى به فى الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية على المستوى الإقليمى.

المباحثات تطرقت أيضا إلى سبل تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين على جميع الأصعدة، وكذلك مناقشة عدد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك، وعلى رأسها جهود مكافحة الإرهاب، ومستجدات الأزمات القائمة فى المنطقة.

ثم عقدت قمة آلية التعاون الثلاثى، بين الرئيس عبد الفتاح السيسى، ونيكوس أناستاسياديس رئيس جمهورية قبرص، وكيرياكوس ميتسوتاكيس، رئيس وزراء جمهورية اليونان، والتى تناولت سبل تعزيز التعاون الثلاثى المشترك فى مختلف المجالات بين الدول الثلاث، فى إطار العلاقات التاريخية والمتميزة التى تجمعهم، وكذا تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مستجدات الأوضاع السياسية فى المنطقة، التى تشهد تحديات غير مسبوقة تهدد أمن دول حوض المتوسط على أكثر من صعيد.

وعبر الرئيس السيسى، خلال القمة، عن التطلع لتنفيذ المزيد من المشروعات الاستراتيجية لآلية التعاون الثلاثى، خصوصا فى مجال الطاقة على غرار منتدى غاز شرق المتوسط الذى تم تدشينه مؤخرا، ليجسد حرص وإرادة الدول الثلاث للحفاظ على زخم تفعيل مسارات التعاون بينهم.

كما تناول الزعماء الثلاثة أوجه تعزيز مجالات التعاون الاقتصادى والتجارى والاستثمارى والسياحى والثقافى، وذلك بهدف تأسيس مرحلة جديدة من التكامل الاستراتيجى بين الدول الثلاث، قائمة على الأهداف التنموية المشتركة، لا سيما فى ضوء الروابط التاريخية القوية والتراث الثقافى الثرى الذى تتمتع به الدول الثلاث.

ووتطرقت القمة إلى أبرز القضايا والملفات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، خصوصا تطورات الأوضاع فى ليبيا وسوريا، فضلا عن مستجدات قضية سد النهضة.

وأكد الرئيس أهمية تضافر جهود جميع دول شرق المتوسط لمواجهة التحديات التى تهدد المنطقة واستعادة الاستقرار بها، كما تم التوافق بين القادة الثلاث حول أهمية العمل المكثف للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة فى إطار الحفاظ على وحدة واستقلال دول المنطقة وسلامتها الإقليمية، بما يسهم فى إنهاء المعاناة الإنسانية الهائلة التى مرت بها هذه الشعوب خلال السنوات الماضية.

كما تطرقت القمة كذلك إلى جهود مكافحة الهجرة غير الشرعية والإرهاب والفكر المتطرف، حيث أكد الزعماء الثلاثة أهمية مواصلة الجهود المبذولة نحو تحقيق المزيد من التعاون والتنسيق فيما بينهم لصالح شعوبهم وشعوب المنطقة بأسرها.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

منطقة شرق المتوسط مكافحة الإرهاب علاقات مصر واليونان زيارة السيسي لليونان جدول أعمال السيسي في اليونان العلاقات المصرية اليونانية

أخبار تهمك

أول تعليق لبايدن على إعلان شركة فايزر بشأن لقاح كورونا

منذ يوم

إصابة جديدة تضرب فريق الأهلي

منذ ساعة و 15 دقيقة

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ حوالي 17 ساعة

شاهد.. تحذير من الصحة بشأن بروتوكولات علاج كورونا المتداولة

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية

منذ ساعة و 25 دقيقة

عاجل.. إصابة نجم بيراميدز بفيروس كورونا

منذ يوم

بشري سارة في الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ ساعة و نصف

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 20 ساعة

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي: هذه حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ حوالي 17 ساعة

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ يومين

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ يوم

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ يومين

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. نجم الأهلي يخضع للكشف الطبي تمهيداً للرحيل عن الفريق

منذ ساعتين و 43 دقيقة

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

منذ حوالي 10 ساعة

ميدو لـ"الشامتين" في مرتضى منصور: "الكل عنده فضايح"

منذ حوالي 6 ساعات

موضوعات متعلقة

"السيسي" يلتقي الرئيس القبرصي على هامش القمة السادسة لآلية التعاون الثلاثي‎ (صور)

وطدتها 6 قمم ثلاثية.. العلاقات بين مصر وقبرص واليونان في عهد السيسي

السيسي يؤكد حرص مصر على الارتقاء بالتعاون الثنائي مع قبرص

اليوم.. السيسي يطير إلى اليونان للمشاركة في قمة ثلاثية

عاجل.. السيسي يتوجه إلي قبرص للمشاركة فى القمة الثلاثية

الجولة الثامنة.. كل ما تريد معرفته عن القمة الثلاثية لمصر وقبرص واليونان

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:59 م

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

عاجل.. السيسي يتوجه إلى اليونان في زيارة رسمية

05:05 م

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

01:07 ص

إصابة جديدة تضرب فريق الأهلي

05:15 م

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

07:59 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض