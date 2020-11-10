خلفان الكعبي لـ"الفجر" :حكومة هادي سبب فشل اليمن.. وبايدن سيتعامل بحكمة مع العرب وسيضغط على إيران بشكل أكبر (حوار)

◄ الوحدة اليمنية بدايتها لم تكن بتراضي كامل من الطرفين

◄إتفاق الرياض هو نتاج جهد كبير من المملكة بقصد إعادة الأمور إلى نصابها

◄الاطراف المعرقله للسلام في اليمن يحركها حزب الإصلاح

◄ أردوغان يريد استفزاز أوروبا عن طريق ورقة اللاجئين

◄ بايدن الأن كلامه أثناء الحملة الانتخابية شىء والواقع شىء آخر

◄حديث بايدن أثناء الحملة الانتخابية يختلف عن الواقع





قال العميد ركن متقاعد خلفان الكعبي الخبير العسكري والاستراتيجي الاماراتي إن الوحدة اليمنية بدايتها لم تكن بتراضي كامل من الطرفين علينا تفهم الموقف قبل الوحدة.









وأضاف في حوار خاص لـ"الفجر"، أن حالة عدم الثقه بين الجنوب والشمال لا تساعد على الوحدة أن تحرر الجنوب ، كما أن الوضع الحالي هى أن قوات الشرعية اليمنية تحارب الجنوب.

وإليكم نص الحوار..

◄كشف ترى وضع القضية اليمنية.. وهل ستعود الوحده؟





الوحدة اليمنية بدايتها لم تكن بتراضي كامل من الطرفين علينا تفهم الموقف قبل الوحدة ، وطالما أن الوحدة لم تكن باقتناع شعبي ورسمي فاستمرارها محل شك ونظر وهذا بالتاكيد يعود للجنوب والشما حاليا الجنوب محرر والشمال تحت سيطرة الحوثه فأي وحده نتحدث عنها كما أن حالة عدم الثقه بين الجنوب والشمال لا تساعد على الوحده أن تحرر الجنوب فالوضع الحالي قوات الشرعية تحارب الجنوب، وبناء الثقة عامل هام لاقناع الجنوب وما عاناه الجنوب من حرب عام 1994 لا يمكن نسيانه.

◄ برأيك هل سينجح اتفاق الرياض بين الشرعية اليمنية والمجلس الانتقالي؟.. وماذا لم نجح؟





إتفاق الرياض هو نتاج جهد كبير من المملكة بقصد إعادة الأمور إلى نصابها وتصويب السلاح باتجاة الحوثة واعادة الاستقرار للجنوب والشمال وأيضا تفويت الفرصة على ايران وتركيا وقطر وتنظيم الاخوان الارهابي من استغلال حالة عدم الاستقرار.





للأسف أن أطراف في الشرعية اليمنية تتعامل مع أطراف تعادي التحالف كايران تركيا وقطر و نجاح اتفاق الرياض يعني افشال لمحاولتهم التخريبية.. فحكومة الرئيس هادي تتحمل المسؤولية عن عدم نجاح الاتفاق حتى الان للأسف الشرعيهة لم تقدم شيئا لليمن وهم سبب الفشل.

◄ ما هو حل القضية اليمنية؟





القضيه اليمنية معقدة وللأسف هناك حلولا لكن لا أحد يريد هذه الحلول، وكأن البعض يرى استمرار الصراع استمرارية مكانته ومنصبه ومحتفظ براتبه ومكانته.





هل الوحدة الغير موجودة على الواقع لصالح الاستقرار ..عليهم تحرير الشمال أولا ثم التفكير في الوحده جنوب محرر وشمال محتل والمحتل يدير المحرر ، وأهل الجنوب ضحوا وتحرروا وغالب أهل الشمال في سبات والشرعيه هي المسؤولة عن الفشل.

◄متي سيتم استقلال الجنوب عن اليمن؟





استقلال الجنوب هو يعود لأبناء الجنوب وهم لديهم نظره ثاقبة وعدم استعجال هم يقدرون دور التحالف ويسعون لانجاح اتفاق الرياض وأيضا هناك موقف دولي هل سيتقبل ذلك اهل الجنوب أهل حكمه وأهل شجاعه وهم سيختارون الخيار الافضل.

◄ ما هي الأطراف المعرقلة لسبل السلام باليمن؟.. وكيف ترى دور المجتمع الدولي؟





الاطراف المعرقله للسلام في اليمن يحركها حزب الإصلاح ذراع تنظيم الاخوان الارهابي بتمويل من قطر وبمساندة تركيا وايران كما أن المجتمع الدولي لا يتدخل كثيرا وبعض الدول تتخذ مواقف ولا تتفهم واقع ما يحصل على الارض.





◄ كشف ترى الوضع في ليبيا وسوريا والعراق؟.. وما هو حل هذه القضايا؟





إن أردوغان يريد من تدخلاته في ليبيا الإستيلاء على الثروات الليبية منها نفطية وغازية كبيرة جداً والتدخل من الاساس هو الاستفادة منها فهو ليس لديه غاز أو نفط ومن شجع أردوغان على الدخول في ليبيا هي وجود التنظيم الإرهابي للإخوان المسلمين وهو أساس البلاء في المنطقة ووجودهم هو المشجع له ودافع له مؤكداً بأن الاتفاقية التي وقعها أردوغان مع السراج غير مقبول وهو يريد استفزاز الشعب الليبي والاستيلاء على ثروات ليبيا.





◄ ماذا عن تدخلات أردوغان في الدول العربية؟.. وما هي أهدافه؟





بالنسبة للقضية السورية في البداية وضع أردوغان بأنه يقف مع الشعب الليبي وهو يريد استفزاز أوروبا عن طريق ورقة اللاجئين والشىء المؤسف بأن الدول العربية قطعت علاقتها بسوريا وتركت له المجال يفعل مع يريد أما عن ترك المجال لأردوغان خطأ أكبر وهو يريد أن يبتز أوروبا بالسوريين وضم أراضي سورية، مؤكداً بأن هناك استيلاء كامل على مياة دجلة والفرات من قبل أردوغان وجفف مناطق كثيرة بسبب ممارساته.





◄ما هي دوافع أردوغان لتوريط تركيا في أزمة أرمينيا - أذربيجان؟





بالنسبة للتدخل لصالح أذربيجان هذا الشىء أولاً هي دولة نفطية ولديها غاز وما هي إلا محاولة ابتزاز وهو يريد أن يظهر أنه يقود العالم الاسلامي وهو ليس مؤهل في ذلك كما أنه فاشل في بلده.





◄ بعد هزيمة ترامب في الانتخابات الرئيس وفوز بادين. كيف ترى خريطة الشرق الأوسط؟



