بالتواريخ.. هكذا سارت الإمارات على خطى ثابته لمكافحة كورونا

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 05:00 م
كورونا الامارات
كورونا الامارات
وكالات
Advertisements

دولة الإمارات تواصل جهودها المكثفة لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد- 19) على الصعيدين الداخلي والخارجي.

 

وأثبتت أزمة "كوفيد-19" أن نموذج دولة الإمارات قوي وريادي في التعاطي مع الأزمات والتكيف مع ذلك، بفضل 50 عاما من النمو في منطقة تنافسية. ويستند نموذج الإمارات على التطور المستمر والتنويع من أجل التعامل مع أزمة الوباء العالمي بمستويات عالية ومدروسة، وفقا للتقرير الصادر عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي في الإمارات.

 

تمكنت دولة الإمارات من إثبات قدرتها على مكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد من خلال العديد من الإجراءات والإنجازات الصحية النموذجية.

 

فأعلنت في 1 مايو 2020 عن التوصل إلى علاج مبتكر بالخلايا الجذعية لفيروس كورونا من قبل فريق من الباحثين في مركز أبوظبي للخلايا الجذعية.

 

وفي 19 مايو، قام فريق في مختبر "كوانت ليز" بتطوير اختبار ليزر سريع للكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، بهدف استخدامه لإجراء فحوصات شاملة، مع توفر النتائج بثوان قليلة.

 

كما احتلت دولة الإمارات المرتبة الأولى عالميًا في نسبة إجراء الاختبارات لكل مليون شخص، بعد أن أجرت أكثر من 4 ملايين اختبار.

 

وأنشأت دولة الإمارات أكبر مختبر في العالم خارج الصين في 14 يوما، لإجراء عشرات الآلاف من الاختبارات يوميا، كما طورت تطبيق "الحصن" بتاريخ 24 أبريل للمساعدة في تحديد الحالات المصابة بالفيروس، والمساعدة في تطبيق الحجر المنزلي.

 

من جهة أخرى، تعكف الإمارات حاليا على إجراء ما يزيد عن 58 دراسة وبحثا لتطوير علاجات مبتكرة لـفيروس كوفيد-19، إضافة إلى إطلاق مراكز اختبار لفيروس كورونا من داخل المركبة لتوسيع نطاق الاختبارات، مما جعل من الدولة الخامسة في العالم، والأولى في المنطقة التي توفر هذه الخدمة.

 

كما أطلقت أيضا البرنامج الوطني للفحص المنزلي لأصحاب الهمم لضمان الوصول بشكل كاف إلى الاختبارات لجميع أفراد المجتمع.

 

 وقامت الجهات الصحية ببناء 24 منشأة في جميع أنحاء البلاد، بما في ذلك أكبر مستشفى ميداني في الشرق الأوسط، لتوسيع قدرات الاختبار والاستفادة من البنية التحتية للرعاية الصحية القائمة. كما تم إجراء 2 مليون اختبار كوفيد-19، وإجراء ما يزيد على 200 ألف فحص عن بعد وتسليم ما يزيد على 120 ألف وصفة طبية إلى منازل المرضى.

 

 تواصل دولة الإمارات جهودها الحثيثة لمساعدة الدول الصديقة والشقيقة لتخطي تداعيات فيروس كورونا المستجد من خلال تسيير العديد من المساعدات الإغاثية اللازمة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

كوفيد 19 كورونا الامارات

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ حوالي 17 ساعة

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ يومين

ميدو لـ"الشامتين" في مرتضى منصور: "الكل عنده فضايح"

منذ حوالي 5 ساعات

ميدو يفجر مفاجأة بشأن تصريحات أحمد فتحي الأولى مع بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. نجم الأهلي يخضع للكشف الطبي تمهيداً للرحيل عن الفريق

منذ أقل من ساعتين

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ يوم

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي: هذه حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ حوالي 16 ساعة

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ يوم

أول تعليق لبايدن على إعلان شركة فايزر بشأن لقاح كورونا

منذ يوم

عاجل.. إصابة نجم بيراميدز بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 18 ساعة

شاهد.. تحذير من الصحة بشأن بروتوكولات علاج كورونا المتداولة

منذ حوالي 6 ساعات

بشري سارة في الأهلي قبل نهائي دوري أبطال إفريقيا

منذ أقل من نصف ساعة

موضوعات متعلقة

ثبت مفعوله.. الإمارات تعلن عن علاج لفيروس كورونا (تعرف عليه)

علاج كورونا بالخلايا الجذعية.. إنجاز إماراتي وضعها في مقدمة الدول

حميد الشامسي لــ"الفجر": مساعدات الإمارات لمكافحة كورونا وصلت إلى 24 دولة.. وهذا ما حدث باليمن (حوار)

تطوير تقنية سريعة لرصد فيروس كورونا باستخدام الليزر" في الإمارات

الإمارات vs كورونا.. ابتكارات علمية ومساعدات للعدو قبل الصديق

"أبوظبي للخلايا الجذعية" يدخل أحدث الأجهزة الطبية لمواجهة كورونا

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:59 م

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

01:07 ص

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

07:59 ص

عاجل.. نجم الأهلي يخضع للكشف الطبي تمهيداً للرحيل عن الفريق

03:47 م

شاهد.. تحذير من الصحة بشأن بروتوكولات علاج كورونا المتداولة

11:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض