مران الأهلي - تقسيمة قوية للاعبين.. وبرنامج علاجي وتأهيلي لـ "نيدفيد"

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 04:44 م
بوابة الفجر
علي نبوي
Advertisements
خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقسيمة قوية على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة.

وقاد المدير الفني للفريق، بيتسو موسيماني، لاعبي الفريق في تقسيمة قوية أثناء المران الجماعي.

وحرص الجنوب إفريقي على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة، لتوجيه اللاعبين لتنفيذ بعض المهام والجمل الفنية المحددة أثناء التقسيمة. 

ويستعد الأهلي حاليا للمرحلة المقبلة، وأبرزها مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها يوم ٢٧ من الشهر الجاري.

وعلي صعيد آخر، بدأ كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم تنفيذ برنامجه التأهيلي في ملعب التتش من خلال الجري الخفيف حول الملعب.

ويخضع نيدفيد لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد خضوعه لجراحة في الركبة، بهدف تجهيزه للعودة من جديد والمشاركة في المران الجماعي للفريق.

وأدى نيدفيد جلسة في «الجيم»، ثم قام بالجري حول الملعب، في خطوة جديدة ضمن البرنامج العلاجي والتأهيلي، الذي يقوم بتنفيذه.

وحرص الجهاز الطبي بالنادي على الحديث مع اللاعب للاطمئنان على حالته، التي تحسنت بشكل كبير في المرحلة الأخيرة.

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

مران الاهلي كريم نيدفيد الأهلي أخبار الاهلي

أخبار تهمك

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

منذ حوالي 9 ساعات

شاهد.. تحذير من الصحة بشأن بروتوكولات علاج كورونا المتداولة

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نجم الأهلي يخضع للكشف الطبي تمهيداً للرحيل عن الفريق

منذ ساعة و 16 دقيقة

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. توجيه جديد من السيسي في اجتماع مع مدبولي وقائد القوات البحرية

منذ حوالي 4 ساعات

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ يوم

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ يوم

عاجل.. إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ حوالي 16 ساعة

أول تعليق لبايدن على إعلان شركة فايزر بشأن لقاح كورونا

منذ يوم

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ يوم

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ يومين

ميدو لـ"الشامتين" في مرتضى منصور: "الكل عنده فضايح"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي: هذه حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ حوالي 16 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن تصريحات أحمد فتحي الأولى مع بيراميدز

منذ حوالي 9 ساعات

عاجل.. إصابة نجم بيراميدز بفيروس كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

موضوعات متعلقة

أزارو يكتفي بتدريبات الجيم في الأهلي

الأهلي يحدد موقف 3 مصابين

جلسة علاج طبيعي لنيدفيد في الجيم على هامش مران الأهلي

مران الأهلي| فايلر يحاضر لاعبي الأهلي وتقسيمة "تراي ماتش" استعدادًا لمواجهة بني سويف

مران الأهلي| فايلر يركز على الجانب الخططي وسمير يؤدي تدريبات خاصة في التتش

مران الأهلي.. فايلر يركز على الجانب الخططي قبل القمة وجلسة جيم لجيرالدو

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:59 م

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

01:07 ص

عاجل.. نجم الأهلي يخضع للكشف الطبي تمهيداً للرحيل عن الفريق

03:47 م

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

07:59 ص

شاهد.. تحذير من الصحة بشأن بروتوكولات علاج كورونا المتداولة

11:09 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض