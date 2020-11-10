مران الأهلي - تقسيمة قوية للاعبين.. وبرنامج علاجي وتأهيلي لـ "نيدفيد"
الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 04:44 م
علي نبوي
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خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقسيمة قوية على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة.
وقاد المدير الفني للفريق، بيتسو موسيماني، لاعبي الفريق في تقسيمة قوية أثناء المران الجماعي.
وحرص الجنوب إفريقي على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة، لتوجيه اللاعبين لتنفيذ بعض المهام والجمل الفنية المحددة أثناء التقسيمة.
ويستعد الأهلي حاليا للمرحلة المقبلة، وأبرزها مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها يوم ٢٧ من الشهر الجاري.
وعلي صعيد آخر، بدأ كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم تنفيذ برنامجه التأهيلي في ملعب التتش من خلال الجري الخفيف حول الملعب.
ويخضع نيدفيد لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد خضوعه لجراحة في الركبة، بهدف تجهيزه للعودة من جديد والمشاركة في المران الجماعي للفريق.
وأدى نيدفيد جلسة في «الجيم»، ثم قام بالجري حول الملعب، في خطوة جديدة ضمن البرنامج العلاجي والتأهيلي، الذي يقوم بتنفيذه.
وحرص الجهاز الطبي بالنادي على الحديث مع اللاعب للاطمئنان على حالته، التي تحسنت بشكل كبير في المرحلة الأخيرة.
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