مران الأهلي - تقسيمة قوية للاعبين.. وبرنامج علاجي وتأهيلي لـ "نيدفيد"

خاض لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي تقسيمة قوية على هامش المران الجماعي للفريق، الذي أقيم مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب التتش بالجزيرة.





وقاد المدير الفني للفريق، بيتسو موسيماني، لاعبي الفريق في تقسيمة قوية أثناء المران الجماعي.





وحرص الجنوب إفريقي على إيقاف التقسيمة أكثر من مرة، لتوجيه اللاعبين لتنفيذ بعض المهام والجمل الفنية المحددة أثناء التقسيمة.





ويستعد الأهلي حاليا للمرحلة المقبلة، وأبرزها مواجهة الزمالك في نهائي دوري أبطال إفريقيا، والمحدد لها يوم ٢٧ من الشهر الجاري.





وعلي صعيد آخر، بدأ كريم نيدفيد، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي اليوم تنفيذ برنامجه التأهيلي في ملعب التتش من خلال الجري الخفيف حول الملعب.





ويخضع نيدفيد لبرنامج علاجي وتأهيلي بعد خضوعه لجراحة في الركبة، بهدف تجهيزه للعودة من جديد والمشاركة في المران الجماعي للفريق.





وأدى نيدفيد جلسة في «الجيم»، ثم قام بالجري حول الملعب، في خطوة جديدة ضمن البرنامج العلاجي والتأهيلي، الذي يقوم بتنفيذه.





وحرص الجهاز الطبي بالنادي على الحديث مع اللاعب للاطمئنان على حالته، التي تحسنت بشكل كبير في المرحلة الأخيرة.



