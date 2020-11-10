المصل واللقاح: الدولة مستعدة للموجة الثانية لكورونا (فيديو)

نفي الدكتور أمجد الحداد، مدير مركز الحساسية بهيئة المصل واللقاح، وجود نقص في أدوية البرتوكولات العلاجية لفيروس كورونا، قائلًا: إن البرتوكول الأول لعلاج كورونا مازال مستمرا مع التعديلات في بعض الأدوية، وهو متوافر، منوهًا بأن تعديل البرتوكول يتم بناءً على حالة المصاب ودرجة الإصابة وشدتها.





وأضاف "الحداد"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "همزة وصل" المذاع عبر فضائية "النيل للأخبار"، اليوم الثلاثاء، أننا مقبلين على فصل الشتاء موسم نشاط الفيروسات التنفسية مثل البرد والانفلونزا وكورونا، والتي تتشابه أعراضها، مشددًا على أن الدولة وفرت جميع البرتوكولات الحديثة والمستحدثة حتى للأنفلونزا.





وأكد مدير مركز الحساسية بهيئة المصل واللقاح، أن الدولة مستعدة للموجة الثانية لكورونا من خلال توفير جميع الأدوية بمختلف بدائلها ومشتقاتها، مشيرًا إلى أن فيروس كورونا تنفسي لكنه يحدث تخثر في الدم ويؤدي لحدوث جلطات، وتم توفير جميع أدوية مذيبات التجلط وإضافاتها لبرتوكول العلاج، وهناك توافر جميع أدوية السيولة بكميات كبيرة جدًا.





إقرأ أيضا..

أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس الإثنين، عن خروج 97 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 100439 حالات حتى أمس.





وأوضح مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 221 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 12 حالة جديدة.





وقال إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.





وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى أمس الإثنين، هو 109422 حالة من ضمنهم 100439 حالة تم شفاؤها، و6380 حالة وفاة.



