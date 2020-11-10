عاجل.. نجم الأهلي يخضع للكشف الطبي تمهيداً للرحيل عن الفريق
الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 03:47 م
محمد أيمن
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خضع أحد لاعبي الفريق الاول لكرة القدم بنادي الأهلي للكشف الطبي اليوم الثلاثاء وذلك تمهيداً للرحيل عن صفوف القلعة الحمراء من أجل الإنضمام لفريق نادي البنك الأهلي على سبيل الإعارة.
ومن المُنتظر أن ينضم محمد فخري أحد أبرز المواهب الصاعدة من قطاع الناشئين بالنادي الأهلي لفريق البنك الأهلي الصاعد حديثاً للدوري المصري.
ورحب الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للنادي الأهلي برحيل فخري مع شادي رضوان إلى البنك الأهلي على سبيل الإعارة من أجل إكتساب الخبرات التي يحتاجها الفريق مستقبلاً.
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