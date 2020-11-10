باستثناء المطار.. إغلاق عام لمدة 15 يوما في لبنان لاحتواء كورونا

أعلن مجلس الدفاع الأعلى​ برئاسة​ ​الرئيس اللبناني​ ​ميشال عون​، اليوم الثلاثاء، الإغلاق العام بدءا من 14 نوفمبر وحتى 30 منه باستثناء ​المطار​ وبعض القطاعات، بهدف احتواء تفشي كورونا في البلاد.

جاء هذا القرار لإبطاء التفشي الخطير لفيروس كورونا، ولتدعيم الطاقم والجهاز الطبي.

وشدد الرئيس اللبناني، في مستهل الاجتماع على أن "الوضع المترتب عن تفشي وباء كورونا​ أصبح خطيرا جدا، مشيرا إلى ضرورة اتخاذ إجراءات تساعد على احتوائه وتخفيف تداعياته، لتمكين المؤسسات الصحية من القيام بدورها في معالجة المصابين.

وأوضح الرئيس اللبناني، أنه "للتمكن من احتواء الوباء يترتب على المواطنين التجاوب مع الإجراءات التي سوف تتخذ والتزام سبل الوقاية والتعاون مع الجهات المختصة".

وقد أعلنت وزارة الصحة اللبنانية​، أمس في آخر تقريرها اليومي أن العدد التراكمي للإصابات ارتفع إلى 95355 حالة، بينما وصل عدد الوفيات جراء الوباء إلى 732.