بعد تصريحات محمد فراج.. بسنت شقي مطلوبة على "جوجل"





وكان الفنان محمد فراج، وخطيبته الفنانة الشابة بسنت شوقي، ضيفين على برنامج it's showtime" " على قناة "سي بي سي" في حلقة جديدة من البرنامج تم تسجيلها أثناء تواجدهم في الدورة الرابعة من مهرجان الجونة السينمائي وشهد اللقاء مجموعة من الألعاب والأسئلة الشخصية، للضيفين وسط أجواء من المرح التي ناسبت تواجدهم في المهرجان الساحلي.







وقال "فراج" أن سبب تأجيل الفرح انشغاله بتصوير عدة أعمال فنية الفترة الحالية، حيث أشارت خطيبته الفنانة بسنت شوقى مازحة أن "ذقن" خطيبها من أهم عوامل تأجيل الفرح بالإضافة إلى فيروس كورونا.