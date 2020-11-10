(HERE) رابط الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 03:17 م
تكافل وكرامة 2020
تكافل وكرامة 2020
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(HERE) رابط الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي

نقدم لكم رابط الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، وهو أكثر ما يبحث عنه الملايين من المواطنين في الموقع الحالي للاستعلام عن مدى استحقاقهم في صرف معاش تكافل وكرامة 2020 والذي تقدمه الحكومة المصرية للمصريين محدودي الدخل والأسر الفقيرة، وذلك حرصًا منها على تخفيف عبء المعيشة وزيادة الأسعار عن المواطنين في ظل الظروف الاقتصادية التي يشدها العالم في الفترة الحالية على أن يتم صرف المعاش للمستحقين بعد استيفاء عدد من الشروط المطلوبة التي حددتها الوزارة لاستحقاق الصرف.

رابط الاستعلام عن تكافل وكرامة
يمكنكم الاستعلام عن تكافل وكرامة 2020 باستخدام الرقم القومي فقط ومعرفة أسماء المستفيدين ومستحقي الصرف من خلال الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي، كما يتيح الموقع إمكانية معرفة موعد صرف الدفعة الجديدة من المعاش والتي تقدر بقيمة 400 جنيه مصري، فكل ما عليكم هو اتباع الخطوات التالية:

- الدخول على موقع وزارة التضامن الاجتماعي (اضغط هنا).

- كتابة الرقم القومي الخاص بالمستعلم والحاصل على كارت تكافل أو كرامة.

- الضغط على كلمة استعلام.

- سيقوم الموقع خلال لحظات بتحميل جميع البيانات المتعلقة بالمستعلم وتفاصيل المعاش وفي حالة الرفض يمكن تقديم شكوى من خلال نفس الموقع.

شروط استحقاق معاش تكافل وكرامة 2020
الاستعلام عن تكافل وكرامة فقد حددت وزارة التضامن الاجتماعي عدد من الشروط التي يجب توافرها في المواطنين للحصول على معاش تكافل وكرامة من قبل الوزارة بهدف تقديم المساعدة المالية وقد جاءت الشروط كالتالي:

- يجب أن لا يقل عمر المتقدم للحصول على معاش تكافل وكرامة عن 35 عام.
- يجب أن يكن المتقدم ضمن محدودي الدخل وأن لا يتعدى دخله الشهري 400 جنيه.
- عدم حصول المتقدم عن دعم أخر تابع لوزارة التأمينات والتضامن.
- إقامة المتقدم للحصول على المعاش إقامة كاملة داخل الجمهورية.

(HERE) رابط الاستعلام عن برنامج تكافل وكرامة 2020 بالرقم القومي عبر الموقع الرسمي لوزارة التضامن الاجتماعي

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