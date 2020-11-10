إدارة الأولمبياد الخاص الدولي تشكر الرئيس السيسي لرعاية أول ألعاب إفريقية

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 02:07 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
الفجر الرياضي
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برقية شكر وتقدير وعرفان للرئيس عبد الفتاح السيسى قام بإرسالها مجلس إدارة الأولمبياد الخاص الدولي والمكتب التنفيذى للأولمبياد الخاص الدولى ، خلال ختام اجتماعهم  السنوي الثانى بمشاركة أعضاء المجلس والرؤساء الاقليمين لمناطق العالم السبع  والذي فرضت جائحة كورونا على إقامته عبر المنصة الافتراضية باستخدام تقنية ZOOM  .

شهد الاجتماع مشاركة  الدكتور تيموثى شرايفر رئيس الاولمبياد الخاص الدولى ومارى ديفيز الرئيس التنفيذى والمهندس ايمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى للشرق الأوسط وشمال أفريقيا  وجميع أعضاء مجلس الادارة الثلاثون والرؤساء الإقليمين لمناطق العالم السبع.

وحملت برقية الأولمبياد الخاص الدولى  التعبير عن سعادته لإقامة أول العاب افريقية شهدت مشاركة 37 دولة افريقية ، ولأول مرة تقام العابا يتساوى فيها عدد الذكور مع عدد الاناث 50-50 ، ودخول  أنشطة الأولمبياد الخاص ولأول مرة الى بعض دول افريقيا ،  واحداث حالة من الحراك الإنساني لذوى الاعاقة الفكرية ، والاهتمام المتزايد بأنشطتها.

كما اثنى المكتب التنفيذى على ماشهدته المنطقة من أنشطة منذ جائحة كورونا واثنى على برامج المنطقة والبرنامج المصرى   برئاسة معالى الوزير هانى محمود مستشار رئيس مجلس الوزراء  ، وما قام به من أنشطة متعدد فى الشهور القليلة الماضية .  

ووصف المهندس أيمن عبد الوهاب الرئيس الاقليمى بأنه كان من أكثر الناس سعادة بتلك البرقية خاصة وأن الرئيس السيسى قد قام بحضور افتتاح الالعاب الإقليمية الثامنة للشرق الاوسط وشمال افريقيا والتي أقيمت بالقاهرة عام 2014 ، وكان أول حدث رياضي واولمبي يشرف بحضوره بعد توليه منصبه بستة اشهر ،  وترك حضوره آثارا طيبة على حركة الأولمبياد الخاص اقليميا وعالميا، وكان إقامة أول العاب عالمية بأبوظبي عام 2019 برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد ولى عهد أبوظبى ، هي ثمرة من ثمرات تغيير الصور النمطية للمنطقة ، ويكفي أنها المنطقة الوحيدة فى العالم التى أقامت تسع العاب إقليمية حتى اليوم ، وان مصر أيضا كانت أول دولة تستضيف اول العاب افريقية .



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