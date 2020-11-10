أحمد حجازي أبرزهم.. 7 نجوم خطفوا الأنظار في الدوري السعودي

شهدت بطولة الدوري السعودي للمحترفين انضمام عدد من نجوم الساحرة المستديرة الوافدين من مختلف دوريات العالم لتدعيم صفوف الأندية السعودية هذا الموسم بعدما زادت المنافسة في البطولة المحلية قوة وإثارة خلال المواسم الماضية، واستطاع بعض هؤلاء النجوم في خطف الأنظار سريعًا بعد تألقهم خلال الأسابيع الماضية.





ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية تقريراً ترصد خلاله اللاعبين الذين خطفوا الأنظار في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي بعد مرور 4 جولات من البطولة:-





1- إيفر بانيجا:





انضم النجم الأرجنتيني إيفر بانيجا لنادي الشباب السعودي هذا الموسم بعد رحلة احترافية كبيرة مع إشبيلية الاسباني، وحصوله على لقب الدوري الأوروبي بالموسم الماضي، ليشارك مع فريقه الحالي في أول 4 مباريات ببطولة الدوري، ونجح خلالها في تسجيل هدفين مع صناعة 9 فرص لزملائه.





2- بيتي مارتينيز:





نجم أرجنتيني آخر خطف الأنظار في الدوري السعودي هذا الموسم ألا وهو بيتي مارتينيز لاعب وسط النصر، وصاحب القيمة السوقية الأعلى بين لاعبي الدوري وواحد من النجوم الذين تألقوا في الجولات الماضية من البطولة بعدما ساهم في 13 فرصة محققة للتسجيل، وصناعته هدفاً، خلال مباراتين.





3- أحمد حجازي:





الدولي المصري أحمد حجازي تألق بشكل كبير مع فريقه اتحاد جدة السعودي والذي يلعب له معارًا من وست بروميتش ألبيون، حيث نجح في تقديم الإضافة النوعية التي يحتاجها فريقه سريعًا، بعد مشاركته في الديربي ضد الأهلي، وقيادة فريقه لفوز تاريخي 2-0، كما ظهر بمستوي جيد أمام التعاون في ظهوره الثاني بالدوري.









4- خوانبي :





تألق الفنزويلي خوانبي، لاعب العين، خلال الأسابيع الماضية في الدوري السعودي، وتربع على عرش قائمة أفضل صانعي الأهداف حتى الآن، بعد صناعة 8 فرص للتسجيل.





5- برونو هنريكي:





من النجوم المتألقين بالدوري السعودي هذا الموسم البرازيلي برونو هنريكي لاعب اتحاد جدة والذي قدم مستويات رائعة رفقة فريقه حتي الآن بالبطولة ويتصدر قائمة صانعي الفرص في بطولة الدوري بـ10 فرص، بالإضافة إلى صناعته هدف وتسجيل مثله أيضاً في 4 مشاركات.





6- كريم بركاوي:





قدم الدولي المغربي كريم بركاوي مردودًا رائعًا رفقة فريق الرائد والذي انتقل إليه مؤخرا قادما من نادي حسنية أغادير المغربي، حيث نجح في تسجيل هدفين في أول 3 مباريات بالبطولة هذا الموسم.





7- ألكساندرو ميتريتا:





الصربي ميتريتا لاعب فريق الأهلي السعودي خطف الأنظار إليه في الموسم الحالي بعد مشاركته في 3 مباريات مع فريقه، حيث سجل هدفا وصنع هدفين وبات من العناصر الرئيسية في صفوف فريقه



