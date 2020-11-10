أحمد حجازي أبرزهم.. 7 نجوم خطفوا الأنظار في الدوري السعودي

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:38 م
حجازي
حجازي
علاء خليف
Advertisements
شهدت بطولة الدوري السعودي للمحترفين انضمام عدد من نجوم الساحرة المستديرة الوافدين من مختلف دوريات العالم لتدعيم صفوف الأندية السعودية هذا الموسم بعدما زادت المنافسة في البطولة المحلية قوة وإثارة خلال المواسم الماضية، واستطاع بعض هؤلاء النجوم في خطف الأنظار سريعًا بعد تألقهم  خلال الأسابيع الماضية.

ونشرت صحيفة "الرياضية" السعودية تقريراً ترصد خلاله اللاعبين الذين خطفوا الأنظار في الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي بعد مرور 4 جولات من البطولة:-

1- إيفر بانيجا:

انضم النجم الأرجنتيني إيفر بانيجا لنادي الشباب السعودي هذا الموسم بعد رحلة احترافية كبيرة مع إشبيلية الاسباني، وحصوله على لقب الدوري الأوروبي بالموسم الماضي، ليشارك مع فريقه الحالي في أول 4 مباريات ببطولة الدوري، ونجح خلالها في تسجيل هدفين مع صناعة 9 فرص لزملائه.

2- بيتي مارتينيز:

نجم أرجنتيني آخر خطف الأنظار في الدوري السعودي هذا الموسم ألا وهو بيتي مارتينيز لاعب وسط النصر، وصاحب القيمة السوقية الأعلى بين لاعبي الدوري وواحد من النجوم الذين تألقوا في الجولات الماضية من البطولة بعدما ساهم في 13 فرصة محققة للتسجيل، وصناعته هدفاً، خلال مباراتين.

3- أحمد حجازي:

الدولي المصري أحمد حجازي تألق بشكل كبير مع فريقه اتحاد جدة السعودي والذي يلعب له معارًا من وست بروميتش ألبيون، حيث نجح في تقديم الإضافة النوعية التي يحتاجها فريقه سريعًا، بعد مشاركته في الديربي ضد الأهلي، وقيادة فريقه لفوز تاريخي 2-0، كما ظهر بمستوي جيد أمام التعاون في ظهوره الثاني بالدوري.


4- خوانبي:

تألق الفنزويلي خوانبي، لاعب العين، خلال الأسابيع الماضية في الدوري السعودي،  وتربع على عرش قائمة أفضل صانعي الأهداف حتى الآن، بعد صناعة 8 فرص للتسجيل.

5- برونو هنريكي:

من النجوم المتألقين بالدوري السعودي هذا الموسم البرازيلي برونو هنريكي لاعب اتحاد جدة والذي قدم مستويات رائعة رفقة فريقه حتي الآن بالبطولة ويتصدر قائمة صانعي الفرص في بطولة الدوري بـ10 فرص، بالإضافة إلى صناعته هدف وتسجيل مثله أيضاً في 4 مشاركات.

6- كريم بركاوي:

قدم الدولي المغربي كريم بركاوي مردودًا رائعًا رفقة فريق الرائد والذي انتقل إليه مؤخرا قادما من نادي حسنية أغادير المغربي، حيث نجح في تسجيل هدفين في أول 3 مباريات بالبطولة هذا الموسم.

7- ألكساندرو ميتريتا:

الصربي ميتريتا لاعب فريق الأهلي السعودي خطف الأنظار إليه في الموسم الحالي بعد مشاركته في 3 مباريات مع فريقه، حيث سجل هدفا وصنع هدفين وبات من العناصر الرئيسية في صفوف فريقه

شارك.. أسئلة التقييم الأولي لاحتمالية إصابتك بفيروس كورونا

الكلمات المفتاحية

وست بروميتش نادي الاهلي الدوري السعودي اخبار الرياضة اليوم احمد حجازي اتحاد جدة

أخبار تهمك

عاجل.. إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يفقد حسين الشحات في كأس مصر

منذ حوالي 4 ساعات

مرتضى منصور يقلب الطاولة ويعلن نفسه الأول على اللجان

منذ يومين

عاجل.. إصابة زوجة نجم الأهلي بفيروس كورونا

منذ يوم

منظمة الصحة العالمية تزف بشرى سارة بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 21 ساعة

عاجل.. إصابة نجم بيراميدز بفيروس كورونا

منذ حوالي 19 ساعة

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

منذ حوالي 15 ساعة

ميدو يفجر مفاجأة بشأن تصريحات أحمد فتحي الأولى مع بيراميدز

منذ حوالي 6 ساعات

أحمد مرتضى منصور يكشف حقيقة خروج والده من سباق النواب

منذ يومين

خبيرة تكشف مفاجأة عن مصير آبي أحمد (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي: هذه حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان

منذ حوالي 12 ساعة

شاهد.. تحذير من الصحة بشأن بروتوكولات علاج كورونا المتداولة

منذ ساعتين و 45 دقيقة

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

منذ حوالي 13 ساعة

أول تعليق لبايدن على إعلان شركة فايزر بشأن لقاح كورونا

منذ حوالي 22 ساعة

وزيرة الصحة تصدم المواطنين بتصريح كورونا

منذ يوم

موضوعات متعلقة

بالأرقام .. ماذا قدم ثلاثي الفراعنة المُرشحين لجائزة أفضل لاعب إفريقي في 2018؟

"كل ما يكبر يحلى".. هدافو الدوري المصري يرفعون شعار "الدهن في العتاقي"

خوفا من رحيله.. النصر يحضر مفاجأة مغرية لهداف الفريق

الزمالك يُطارد مهاجم مغربي جديد لضمه في الصيف

المغربي بونو يقود التشكيلة المثالية في الدوري الأوروبي

الاتحاد السعودي يتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي برونو هنريكي

تصويت

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

هل تتوقع استقرار اسعار الدولار خلال الفترة القادمة

الأكثر قراءة
10:59 م

أول تعليق من أمير مرتضي بعد خسارة والده انتخابات مجلس النواب

عاجل.. طليق عبلة كامل يكشف حقيقة إصابتها بالسرطان وتدهور صحتها

01:07 ص

شاهد.. تحذير من الصحة بشأن بروتوكولات علاج كورونا المتداولة

11:09 ص

بعد خسارته.. شاهد ماذا قال عمرو أديب عن سقوط مرتضى منصور

07:59 ص

عاجل.. نقيب الممثلين أشرف زكي: هذه حقيقة إصابة عبلة كامل بالسرطان

01:32 ص

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: كيف نواجه الموجة الثانية من كورونا؟

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: 50 عامًا على رحيل الجسد (3) | كيف ربى عبد الناصر أولاده؟

مى سمير
مى سمير

مى سمير تكتب: 4 سنوات في البيت الأبيض