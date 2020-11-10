الأهلي يوافق على رحيل نجميه إلى البنك الأهلي

وافق النادي الأهلي على إعارة الثنائي شادي رضوان ومحمد فخري لاعبا فريق الشباب إلى نادي البنك الأهلي لمدة موسم.





وكان محمد يوسف المدير الفني للبنك الأهلي قد طلب من الأهلي استعارة الثنائي شادي وفخري ووافق النادي الأحمر على طلب المدرب السابق للنادي.





ووافق بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي على إعارة الثنائي لمدة موسم من أجل اكتساب الخبرات والحصول على فرصة المشاركة قبل العودة مرة أخرى للنادي.





ونجح نادي البنك الأهلي الصاعد حديثًا للدوري الممتاز في إبرام أكثر من صفقة خلال الفترة الماضية أمثال محمد كوفي وأحمد ياسين وموسى ديوارا وفادي فريد.



