انخفض معنويات المستثمرين الألماني من تجدد انتشار فيروس كورونا

أظهر مسح اليوم الثلاثاء أن معنويات المستثمرين الألمان انخفضت بأكثر من المتوقع في نوفمبر إذ زادت الضبابية حيال توقعات أكبر اقتصاد في أوروبا بفعل موجة ثانية من الإصابات بفيروس كورونا وإجراءات عزل عام جزئية لاحتواء المرض.

وقال معهد زد.إي.دبليو للأبحاث الاقتصادية إن مسحه الشهري للمعنويات الاقتصادية للمستثمرين انخفض إلى 39.0 نقطة من 56.1 نقطة في الشهر الماضي. ويقل ذلك عن قراءة في استطلاع رأي أجرته رويترز عند 41.7.

وقال أخيم فامباخ رئيس زد.إي.دبليو في بيان "الخبراء الماليون قلقون بشأن التأثير الاقتصادي للموجة الثانية من كوفيد-19 وما سيترتب على هذا" مضيفا أن البيانات تشير إلى تباطؤ اقتصادي في الربع الرابع.

وتابع "هناك أيضا قلق إضافي من أن الاقتصاد الألماني ربما يتجه مجددا إلى الركود".

وانخفض مؤشر منفصل يقيس تقييم الأوضاع الحالية إلى -64.3 من -59.5 في الشهر السابق وذلك مقارنة مع متوسط توقعات عند -65.0.