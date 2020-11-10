التلفزيون الإثيوبي: الجيش يسيطر على مطار مدينة حميرا

سيطر الجيش الإثيوبي، اليوم الثلاثاء، على مطار مدينة حميرا، وسط صراع اندلع منذ نحو أسبوع في منطقة تيغراي بشمال البلاد.

وبحسب تلفزيون "فانا" الرسمي، سيطرت قوة الدفاع الوطني الإثيوبية على مطار حميرا بالكامل في ظل استمرار رد الحكومة العسكري على جماعة الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي المتمردة"، وهي الجماعة التي تقود الحكومة في منطقة تيغراي.

ويذكر أن حميرا، تقع في أقصى شمال غربي البلاد بالقرب من الحدود مع السودان وإريتريا.

وقال زعماء إقليم تيغراي المضطرب بشمال إثيوبيا، أمس الاثنين، إن الحكومة الاتحادية بقيادة رئيس الوزراء أبي أحمد شنت أكثر من عشر ضربات جوية ضدهم في الأيام الأخيرة.

وأشارت مصادر عسكرية إلى أن الصراع في تيغراي، حيث شنت القوات الاتحادية هجوما بعد اتهام القوات المحلية بمهاجمة قاعدة عسكرية الأسبوع الماضي، أسفر عن مقتل مئات الأشخاص.