10 صفقات مجانية متاحة في الميركاتو الصيفي (تقرير)

الثلاثاء 10/نوفمبر/2020 - 01:09 م
أحمد موسى
أحمد موسى
علاء خليف
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يشهد سوق الانتقالات الصيفية الحالي وجود العديد من النجوم في معظم أنحاء العالم، متاحين بشكل مجاني بعد انتهاء عقودهم مع أنديتهم وعدم ارتباطهم بأي أندية جديدة حتي الآن.

وتتجه بعض الأندية للتعاقد مع بعض الصفقات المجانية المتاحة خلال ميركاتو الصيف من اللاعبين المميزين الذين انتهت عقودهم مع أنديتهم، وذلك نظرًا للظروف المالية الصعبة التي تواجهها معظم الأندية بسبب التأثيرات السلبية لفيروس كورونا على الكرة العالمية.

ويستعرض "الفجر الرياضي" في هذا التقرير أبرز النجوم المتاحين بشكل مجاني خلال الميركاتو الصيفي:-

- دانيال ستوريدج:

نجم ليفربول وتشيلسي السابق دانيال ستوريدج لم يرتبط بأي فريق جديد حتي الآن منذ انتهاء تعاقده مع ناديه السابق طرابزون سبور التركي، ويحاول اللاعب الحصول على عرض مناسب قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

- أحمد موسى:

من اللاعبين المتاحين حاليًا في الميركاتو الصيفي النيجيري أحمد موسى مهاجم ليستر سيتي السابق، حيث انهي اللاعب تعاقده مؤخرا مع ناديه النصر السعودي ولم يرتبط بأي فريق حتي الآن، وكانت تقارير صحفية أكدت وجود مفاوضات من الزمالك لضمه بالموسم المقبل.

- ماريو بالوتيلي:

رحل المهاجم الإيطالي ماريو بالوتيلي لاعب ليفربول وايه سي ميلان السابق عن صفوف فريق بريشيا الإيطالي بشكل رسمي في يوليو الماضي ولم يرتبط اللاعب بأي نادي جديد حتي الآن.

- ماريو ماندوزكيتش:

انتهي عقد المهاجم الكرواتي ماريو ماندوزكيتش مع نادي الدحيل القطري في يوليو الماضي ولم يرتبط بأي فريق جديد.

- ألكسندر باتو:

يبحث البرازيلي ألكسندر باتو نجم ميلان السابق عن فريق جديد للانضمام إليه قبل انتهاء فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد رحيل اللاعب عن صفوف نادي ساو باولو البرازيلي مؤخرا.

- جاك ويلشير:

أنهي جاك ويلشير تعاقده مع نادي وست هام يونايتد مطلع أكتوبر الماضي ورحل عن صفوف الفريق بشكل رسمي ولا يزال اللاعب بدون فريق حتي الآن.

- إيزيكيل جاراي:

المدافع المخضرم إيزيكيل جاراي لاعب فالنسيا السابق لم يرتبط بأي فريق منذ رحيله عن الخفافيش في يوليو الماضي.

- ويلفريد بوني:

المهاجم الإيفواري ويلفريد بوني متاح بشكل مجاني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية بعد إنهاء نادي اتحاد جدة السعودي التعاقد معه بشكل نهائي خلال الفترة الحالية.

- فابيو بوريني:

الجناح الإيطالي فابيو بوريني متاح بشكل مجاني هذا الصيف بعد انتهاء عقده مع هيلاس فيرونا في سبتمبر الماضي.

- كوادو أسامواه:

الغاني كوادو أسامواه لم يرتبط بأي فريق منذ رحيله عن صفوف انتر ميلان ويعد من الصفقات القوية المجانية المتاحة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

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