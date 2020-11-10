



الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2020 برقم العداد برابط سريع .moee.gov





مع ارتفاع معدلات البحث كيفية الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2020 برقم العداد، ننشر الآن التفاصيل الكاملة لهذا الموضوع في ظل تأكيدات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة إمكانية الاستعلام عن طريق رابط الموقع الإلكتروني الخاص بها لجميع العملاء في كافة المحافظات المصرية وذلك بإدخال رقم العداد، كما سنوضح لحضراتكم كافة المعلومات عن خدمات شركة الكهرباء المصرية التي تقدمها عبر موقعها الإلكتروني.





الاستعلام عن فاتورة الكهرباء 2020 برقم العداد

أتاحت الشركة المصرية للكهرباء العديد من الخدمات الإلكترونية الجديدة ومنها إطلاق خدمة الاستعلام عن فاتورة الكهرباء عبر الموقع الرسمي الخاص بالشركة.





وتأتي هذه الخدمة لكى يستطيع كافة العملاء من جميع المحافظات الاستعلام عن الفواتير من المنزل .





وهذا دون الحاجة للخروج والتعرض لمخاطر العدوى الفيروسية التي تزداد في الزحام.





شركات التوزيع

كما أوضحنا، أتاح موقع الشركة المصرية للكهرباء خدمة الاستعلام عن قيمة الفواتير من المنزل، عبر دخول رابط الموقع الإلكتروني الخاص بالشركة.





كما يحتاج العميل لاختيار شركة التوزيع التي يتبعها ثم الضغط عليها ليتم توجيه للخطوات التالية





وهذه الشركات هي: الإسكندرية لتوزيع الكهـرباء، القنـاه لتوزيـع الكهـرباء، شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، جنوب الدلتا لتوزيع الكهرباء، مصر الوسطى لتوزيع الكهرباء، شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء، البحيرة لتوزيع الكهرباء، وشركة جنوب القاهرة لتوزيع الكهرباء.





خطوات الاستعلام

- الخطوة الأولى للاستعلام هي الدخول إلى الموقع الخاص بالشركة عن طريق ( الضغط هنـــــــــــا ).

- ثم على العميل القيام باختيار المحافظة الخاصة به.

- بعد ذلك يجب إدخال البيانات الخاصة بالعداد في الخانات المخصصة لذلك.

- بعد الانتهاء من إدخال البيانات ، سيتم عرض فاتورة الكهرباء المطلوبة .

- وفي ظل تعدد الشكاوى من ارتفاع قيمة الفواتير ، أتاحت الشركة تقديم التظلمات .





وذلك من خلال موقعها الإلكتروني للتأكد من أن الفاتورة تعبر عن الاستهلاك الفعلي للعميل.



